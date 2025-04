Le etichette mentono naturalmente

etichette. . Le etichette mentono, naturalmente il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - Le etichette mentono, naturalmente Acquistiamo sempre più alimenti contenuti in confezioni. Lo testimonia, tra l’altro, il contenitore della plastica destinata alla raccolta differenziata, sempre traboccante. Questi alimenti devono per legge essere dotati di. . Leil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Su altri siti se ne discute

Prodotti tracciati ed etichette obbligatorie, nuove regole per chi vende in Italia - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 9 aprile 2025 un nuovo Disegno di Legge (DDL) che introduce misure stringenti a tutela del settore agroalimentare italiano. Il provvedimento, presentato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, mira a rafforzare la trasparenza, contrastare le frodi e difendere il valore delle produzioni Made in Italy. 🔗quifinanza.it

Oltre etichette e dazi, al Vinitaly il vino che fa bene - Al Vinitaly a grande paura dei dazi fa tremare il settore vitivinicolo ma non è che, fino alla decisione di Donald Trump di imporre nuove tariffe, non ci fossero guai in Paradiso. Anzi. Qualche settimana fa, ma ancora oggi è così, i produttori hanno temuto, e continuano a farlo, le decisioni dell’Ue. Che vorrebbe imporre […] The post Oltre etichette e dazi, al Vinitaly il vino che fa bene appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Fermo lavori scuola Ibico, Romeo non ci sta: "Mentono sapendo di mentire, già spesi 600 mila euro" - Dopo la denuncia dell'associazione Noi per Santa Caterina sullo stato di abbandono della scuola Ibico, arriva la replica dell'assessore comunale Carmelo Romeo. "Mai esistita una sospensione dei lavori, se non per un’improvvida presa di posizione della ditta incaricata, comunque risolta, nel... 🔗reggiotoday.it