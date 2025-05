Le copie fisiche di Clair Obscur | Expedition 33 sono introvabili nei negozi fisici sono arrivo nuove scorte

Clair Obscur: Expedition 33 è ufficialmente un caso editoriale. Il sorprendente RPG sviluppato da Sandfall Interactive ha letteralmente svuotato gli scaffali dei negozi, con le copie fisiche andate esaurite in più regioni nel giro di pochi giorni. La conferma arriva direttamente dall'account ufficiale del gioco, che ha pubblicato una nota per scusarsi dell'imprevisto e rassicurare i fan: sono in arrivo nuove scorte, anche se al momento non è possibile fornire date precise per ogni territorio.Il problema nasce da un picco di domanda superiore a qualsiasi previsione, amplificato dal passaparola e dalla qualità del titolo, che ha rapidamente conquistato pubblico e critica. In soli tre giorni, Clair Obscur ha venduto oltre un milione di copie, cifra che non tiene nemmeno conto di chi lo ha scaricato tramite abbonamento Game Pass su PC e console Xbox.

Se ne parla anche su altri siti

Clair Obscur Expedition 33 Provato, un serio candidato per i GOTY 2025! - Abbiamo provato una DEMO estesa di Clair Obscur Expedition 33 e adesso il 24 aprile 2025, data prevista per la pubblicazione della versione completa, sembra più lontano che mai. L’RPG di Sandfall ci ha infatti colpito oltre ogni aspettativa, sotto praticamente ogni punto di vista. Dalla narrazione, al gameplay, alla cura per la grafica e la direzione artistica, persino l’ottimizzazione “tecnica” ci ha impressionato positivamente. 🔗metropolitanmagazine.it

Clair Obscur: Expedition 33 è stato sviluppato da 30-40 persone? Il numero è più alto - Clair Obscur: Expedition 33 si sta guadagnando elogi in tutto il mondo, ma attorno alla sua produzione circola una storia imprecisa. Difatti secondo una narrazione diffusa, il titolo sarebbe stato realizzato da appena 30-40 ex sviluppatori Ubisoft riuniti in uno studio indipendente. Tuttavia, un’analisi più attenta dei crediti del gioco rivela una realtà ben diversa, fatta di un impegno collettivo molto più ampio. 🔗game-experience.it

Clair Obscur: Expedition 33, la sorpresa che sfida i colossi su Steam e Game Pass - Un RPG indie supera ogni aspettativa: è il nuovo re dei JRPG? Clair Obscur: Expedition 33 (disponibile su Amazon) è il gioco che nessuno si aspettava, ma che tutti stanno giocando. GameSpot e PC Gamer confermano che il titolo di Sandfall Interactive ha superato Assassin’s Creed Shadows per giocatori attivi su Steam, raggiungendo un picco di 121.422 utenti, contro gli 85.961 di Metaphor: ReFantazio. 🔗imiglioridififa.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

