Lazzeretto eliminato | Virtus Chianciano vince 3-1 e vola in semifinale

Lazzeretto anche la seconda ed ultima gara del triangolare dei quarti della fase regionale. I biancorossi erano obbligati a vincere con due reti di scarto, dopo il ko per 3-2 a Petraia, per ribaltare la differenza reti e volare in semifinale. Al Lensi, invece, il Virtus Chianciano, già vincitore 2-0 contro il Petraia, si impone per 3-1. La squadra di Peruzzi ci prova, ma gli ospiti si difendono bene e a metà ripresa trovano il primo gol della partita. Poi, subito dopo arriva il raddoppio. Nel finale prima Lazzeretto accorcia e poi Chianciano cala il tris.Intanto nell'ultimo weekend si è scesi in campo soltanto nel girone B di Pisa, dove la capolista Casenuove Gambassi ha colto una preziosa quanto sofferta vittoria a Pontedera contro l'insidioso Freccia Azzurra. Al termine di una partita tiratissima, infatti, gli uomini di Ceccatelli hanno trovato il gol-vittoria proprio al 90' con Volpini, ben imbeccato in area da Fioravanti.

