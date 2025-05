Lazio rimossi oltre 7mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free per l’Earth Day 2025

2025 – Un’onda blu di oltre 10mila volontari ha attraversato l’Italia in occasione della 55ª edizione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Nonostante le minacce di maltempo e alcuni rinvii legati al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, Plastic Free Onlus è riuscita a realizzare ben 208 appuntamenti, portando concretamente avanti il suo impegno nella tutela ambientale. Durante lo scorso weekend, si sono svolti 53 passeggiate ecologiche, 9 raccolte mozziconi e 146 clean up su tutto il territorio nazionale. Il risultato: 102.424 chili di Plastica e rifiuti sottratti all’ambiente grazie alla partecipazione attiva di 10.261 volontari.Anche il Lazio è stato protagonista: rimossi 7.366 kg di Plastica e rifiuti, grazie a 750 volontari che hanno preso parte ai 17 appuntamenti coordinati dal referente regionale Lorenzo Paris. 🔗 Roma, 1 maggio– Un’onda blu di10milaha attraversato l’Italia in occasione della 55ª edizione delDay, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Nonostante le minacce di maltempo e alcuni rinvii legati al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco,Onlus è riuscita a realizzare ben 208 appuntamenti, portando concretamente avanti il suo impegno nella tutela ambientale. Durante lo scorso weekend, si sono svolti 53 passeggiate ecologiche, 9 raccolte mozziconi e 146 clean up su tutto il territorio nazionale. Il risultato: 102.424dia esottratti all’ambiente grazie alla partecipazione attiva di 10.261.Anche ilè stato protagonista:7.366 kg dia e, grazie a 750che hanno preso parte ai 17 appuntamenti coordinati dal referente regionale Lorenzo Paris. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Su questo argomento da altre fonti

La fortuna fa tappa nel Lazio: vincite per oltre 63mila euro fra Pomezia e San Felice circeo - La fortuna bacia il Lazio. Al SuperEnalotto, nel concorso di martedì 8 aprile, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 43.147,56 euro l’uno, il primo a Sora, in provincia di Frosinone, presso L’Angolo dei Tabacchi in via Croce Branca, 5, l’altro a Pomezia, in provincia di Roma, nel Bar in via Rattazzi, 57-63. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 10 aprile è di 17,4 milioni di euro. 🔗ilfaroonline.it

Case all'asta, Ater conferma la vendita e scarica sulla Regione Lazio. A rischio oltre 100 famiglie - Niente da fare, la quadra (ancora) non si trova. Tra il comitato inquilini di via Pincherle e via dei Colli Portuensi e Ater l'incontro per la messa all'asta degli alloggi non è andato bene. Visto il periodo, possiamo dire che non c'è stata la tanto attesa fumata bianca. Case Ater in vendita... 🔗romatoday.it

Inter-Lazio, anche in Coppa Italia oltre i 50! Il dato sugli spettatori - Inter-Lazio è ricominciata e siamo all’inizio del secondo tempo dei quarti di finale di Coppa Italia. San Siro ha risposto presente anche oggi nell’infrasettimanale. DATO – Non manca mai il supporto dello stadio San Siro in favore della sua amata. Inter-Lazio è appena all’inizio del secondo tempo e i nerazzurri stanno vincendo per 1-0 grazie al super gol di Marko Arnautovic di sinistro dai 30 metri al volo. 🔗inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Lazio – Rimossi oltre 7mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free per l’Earth Day 2025; Lazio: Rimossi oltre 7mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free per l’Earth Day 2025; Assemblea Generale del Quartiere del CdQ Largo Beltramelli – 6 maggio 2025; Le guide AIGAE a Cammini Aperti 2025: nel Lazio escursioni guidate e aperture straordinarie. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lazio, Earth Day 2025: i volontari di ‘Plastic Free’ rimuovono oltre 7mila chili di rifiuti - Anche il Lazio è stato protagonista: rimossi 7.366 kg di plastica e rifiuti, grazie a 750 volontari che hanno preso parte ai 17 appuntamenti coordinati dal referente regionale Lorenzo Paris ... 🔗tunews24.it

Lazio, l'allenamento davanti a 7mila tifosi - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it