Lazio pioggia di milioni per Lotito | affare pazzesco

Lazio è vicino ad un colpo importantissimo nella prossima finestra di calciomercato: Lotito può sorridereLa Lazio spera ancora di raggiungere la zona Champions League, dato che a quattro giornate dal termine è distante solo due punti. Certo, non è così semplice come sembra dato che tra i biancocelesti (60 punti) alla Juventus (62) ci sono anche Roma (60) e Bologna (61), senza dimenticare la Fiorentina (59).Lazio, clamorosa plusvalenza: che colpaccio!Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio con appena 5 milioni può portarsi a casa Nuno Tavares, un elemento che ha dimostrato di poter essere devastante in questo Serie A nonostante i tantissimi problemi fisici avuti, che lo hanno costretto talvolta ad uscire dal campo piangendo.Lazio, pioggia di milioni per Lotito: affare pazzesco (Lapresse) – tvplay. 🔗 Tvplay.it - Lazio, pioggia di milioni per Lotito: affare pazzesco Laè vicino ad un colpo importantissimo nella prossima finestra di calciomercato:può sorridereLaspera ancora di raggiungere la zona Champions League, dato che a quattro giornate dal termine è distante solo due punti. Certo, non è così semplice come sembra dato che tra i biancocelesti (60 punti) alla Juventus (62) ci sono anche Roma (60) e Bologna (61), senza dimenticare la Fiorentina (59)., clamorosa plusvalenza: che colpaccio!Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, lacon appena 5può portarsi a casa Nuno Tavares, un elemento che ha dimostrato di poter essere devastante in questo Serie A nonostante i tantissimi problemi fisici avuti, che lo hanno costretto talvolta ad uscire dal campo piangendo.diper(Lapresse) – tvplay. 🔗 Tvplay.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotito torna a parlare della Juve: «Dopo i bianconeri, la Lazio ha vinto il maggior numero di trofei. Mi sono caricato di 550 milioni di debiti» - di Redazione JuventusNews24Lotito torna a parlare della Juve: tutte le dichiarazioni del presidente della Lazio sul suo operato Il presidente della Lazio Lotito ha parlato al podcast Un Caffè da Vanni citando anche la Juventus. PAROLE – «Per mantenere il numero di matricola originario e non far fallire la Lazio io mi sono caricato di 550 milioni di debiti nel 2004. La società fatturava 84 milioni e ne perdeva 86,6. 🔗juventusnews24.com

Lazio, 50 milioni e saluta: Lotito sacrifica subito il gioiello - La Lazio cede subito un big: 50 milioni di euro e saluta i biancocelesti, Lotito lo sacrifica La Lazio sta disputando una stagione davvero di spessore. Il club biancoceleste è in piena corsa per la Champions League e può lottare per arrivare fino in fondo in questa edizione di Europa League. Insomma, anche se nelle ultime settimane la squadra ha frenato in campionato, complice anche l’infortunio del Taty Castellanos, la squadra è in lotta per il doppio obiettivo. 🔗rompipallone.it

Pioggia, freddo e vento su Roma e Lazio per Pasqua e Pasquetta 2025: le previsioni meteo - Pasqua e Pasquetta 2025 a Roma e nel Lazio saranno all'insegna del maltempo, con pioggia, freddo e vento. Ecco le previsioni del meteo per domenica per il 20 e 21 aprile, Lunedì dell'Angelo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Alessio Romagnoli finisce sul mercato: Lotito pensa alla cessione; Cristiano Giuntoli è il dirigente più pagato: ecco quanto guadagna alla Juventus, una cifra da capogiro | .it; Correa alla Lazio: Lotito valuta il ritorno dell'argentino; Maurizio Sarri lascia la Lazio dopo le dimissioni: a quanti milioni di euro ha rinunciato andando via. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lazio, aria d’addio per Romagnoli? Le intenzioni di Lotito e l’incognita Champions: cosa filtra - Considerazioni in corso in società: in bilico il futuro in biancoceleste del pilastro difensivo di Marco Baroni ... 🔗ilquotidianodellazio.it

Lotito: “Lasciare la Lazio per il Ministero? Ecco cosa dico. E il derby…” - Intervenuto nel corso di una puntata del podcast "Un Caffè da Vanni", il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato una lunga ... la Lazio - mi sono caricato di cinquecentocinquanta milioni ... 🔗cittaceleste.it

Lazio: il premio promesso da Lotito per il percorso in Europa League - dall'arrivo di Lotito nel 2009, la Lazio ha disputato 11 volte l'Europa League, arrivando al massimo ai quarti di finale. Oltre a ciò, il passaggio di turno porterebbe ai biancocelesti 4,2 milioni di ... 🔗laziopress.it