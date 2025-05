Lazio | Isaksen ha mantenuto le promesse ora può diventare un top

Isaksen, attaccante danese arrivato la scorsa estate con tantissime aspettative alle spalle e finalmente rispettate solo in questa stagione. La sua crescita esponenziale non è di certo una notizia dell'ultima ora, ma ora più che mai è evidente il percorso che Marco Baroni ha intrapreso con lui. Dovesse infatti terminare già dopo questa stagione il percorso dell'allenatore toscano con i biancocelesti, non c'è dubbio che la crescita del giocatore scandinavo probabilmente sarà uno dei principali lasciti del suo lavoro alla Lazio. 🔗 Sport.quotidiano.net - Lazio: Isaksen ha mantenuto le promesse, ora può diventare un top Roma 30 aprile 2025 - Era arrivato con tante, forse troppe aspettative sulle spalle, ma le sue ali sono sembrate tarpate e il suo volo incerto all'arrivo in biancoceleste. Oggi invece è uno dei giocatori più importanti della rosa biancoceleste, tra gol pesanti, prestazioni di altissimo livello e un carisma sempre crescente in campo. Si tratta di Gustav, attaccante danese arrivato la scorsa estate con tantissime aspettative alle spalle e finalmente rispettate solo in questa stagione. La sua crescita esponenziale non è di certo una notizia dell'ultima ora, ma ora più che mai è evidente il percorso che Marco Baroni ha intrapreso con lui. Dovesse infatti terminare già dopo questa stagione il percorso dell'allenatore toscano con i biancocelesti, non c'è dubbio che la crescita del giocatore scandinavo probabilmente sarà uno dei principali lasciti del suo lavoro alla. 🔗 Sport.quotidiano.net

