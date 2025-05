L' azienda ' fantasma' e il lavoro senza contratto e paga ' indefinita' | ci siamo candidati ad un annuncio truffa

contratto di lavoro e stipendio? Un'utopia. Impossibile saperlo. E il periodo di prova? "Ovviamente non è retribuito". Cosa che la legge vieta. Il mondo degli annunci di lavoro sul Web può trasformarsi in un far west. Abbiamo provato a candidarci ad un annuncio di lavoro pubblicato su uno dei. 🔗 Parmatoday.it - L'azienda 'fantasma' e il lavoro senza contratto e paga 'indefinita': ci siamo candidati ad un annuncio truffa die stipendio? Un'utopia. Impossibile saperlo. E il periodo di prova? "Ovviamente non è retribuito". Cosa che la legge vieta. Il mondo degli annunci disul Web può trasformarsi in un far west. Abbiamo provato a candidarci ad undipubblicato su uno dei. 🔗 Parmatoday.it

