Lavoro sicuro Il piano Meloni

Meloni usa le stesse parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rilanciare l’attenzione sulle morti sul Lavoro alla vigilia del Primo Maggio. Di fronte a queste tragedie "non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. Il cordoglio, ne siamo consapevoli, non basta". Da qui l’annuncio video della mobilitazione di altri 650 milioni di euro, per arrivare a 1,2 miliardi, da destinare a nuovi interventi in materia di sicurezza sul Lavoro: con investimenti in formazione, ampliamento della patente a punti per le imprese e nuovi meccanismi premiali per i datori di Lavoro "virtuosi", che sarebbero punibili solo a titolo di colpa grave nel caso di incidenti di un proprio dipendente: una sorta di equiparazione alla responsabilità medica.Un pacchetto che, però, Palazzo Chigi vuole concordare con i sindacati convocati l’8 maggio. 🔗 Quotidiano.net - Lavoro sicuro Il piano Meloni di Claudia Marin ROMA Giorgiausa le stesse parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rilanciare l’attenzione sulle morti sulalla vigilia del Primo Maggio. Di fronte a queste tragedie "non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. Il cordoglio, ne siamo consapevoli, non basta". Da qui l’annuncio video della mobilitazione di altri 650 milioni di euro, per arrivare a 1,2 miliardi, da destinare a nuovi interventi in materia di sicurezza sul: con investimenti in formazione, ampliamento della patente a punti per le imprese e nuovi meccanismi premiali per i datori di"virtuosi", che sarebbero punibili solo a titolo di colpa grave nel caso di incidenti di un proprio dipendente: una sorta di equiparazione alla responsabilità medica.Un pacchetto che, però, Palazzo Chigi vuole concordare con i sindacati convocati l’8 maggio. 🔗 Quotidiano.net

