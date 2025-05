Lavoro Schlein | Meloni mente agli italiani venga tra i lavoratori e si occupi di loro

Lavoro, Schlein: Meloni ha in testa un Paese che compete al ribasso - Roma, 25 mar. (askanews) – “L’Italia è in fondo alla classifica del G20 per i salari reali dei lavoratori e delle lavoratrici. Ultimi, senza appello. Il Governo non ha mosso un dito per agevolare il rinnovo dei contratti per 7 milioni di lavoratori e per allineare gli aumenti delle retribuzioni anche al costo elevatissimo della bolletta energetica più cara d’Europa, inoltre il Governo ha programmato la riduzione del potere d’acquisto dei dipendenti pubblici negando il recupero dell’inflazione reale. 🔗ildenaro.it

Primo Maggio, Meloni: "Oltre 1 milione di posti di lavoro creati". Schlein replica: "Ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di persone" - « Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. Un impegno... 🔗feedpress.me

