Lavoro Schlein | Meloni continua a mentire subito il salario minimo

Meloni continua a raccontare il paese delle meraviglie che purtroppo non c'è, non ci sono più scuse, c'è da stare accanto a questi lavoratori e queste lavoratrici e ai sindacati che si battono per migliorare i salari in Italia". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, parlando a Forlì, al presidio dei lavoratori della ditta Giuliani.La segretaria Pd è tornata a chiedere di calendarizzare "subito" il salario minimo, aggiungendo: "Non ci sono più scuse. Giorgia Meloni non può continuare a mentire come ha fatto ancora oggi sulla questione salariale raccontando un paese che non c'è, raccontando che non c'è un problema salariale e che i salari stanno aumentando".Al contrario "i dati dell'Istat, soltanto ieri, ci dicevano che invece i salari sono ancora più bassi dell'8% rispetto al 2021.

Roma, 30 apr. (askanews) – "Meloni continua a raccontare il paese delle meraviglie che purtroppo non c'è, non ci sono più scuse, c'è da stare accanto a questi lavoratori e queste lavoratrici e ai sindacati che si battono per migliorare i salari in Italia". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a Forlì, al presidio dei lavoratori della ditta Giuliani. La segretaria Pd è tornata a chiedere di calendarizzare "subito" il salario minimo, aggiungendo: "Non ci sono più scuse.

Roma, 25 mar. (askanews) – "L'Italia è in fondo alla classifica del G20 per i salari reali dei lavoratori e delle lavoratrici. Ultimi, senza appello. Il Governo non ha mosso un dito per agevolare il rinnovo dei contratti per 7 milioni di lavoratori e per allineare gli aumenti delle retribuzioni anche al costo elevatissimo della bolletta energetica più cara d'Europa, inoltre il Governo ha programmato la riduzione del potere d'acquisto dei dipendenti pubblici negando il recupero dell'inflazione reale.

