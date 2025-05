Lavoro Sbarra | A Casteldaccia per la sicurezza la vita va anteposta a tutto

Casteldaccia, in provincia di Palermo, al fianco di Daniela Fumarola per sostenere una necessità prioritaria e indifferibile: la sicurezza sui luoghi di Lavoro", ha detto Nausica Sbarra, segretaria generale della Cisl della Città metropolitana di Reggio Calabria, commentando la.

"Sicurezza e lavoro, serve partecipazione e coesione", delegazione del sindacato a Casteldaccia per il Primo Maggio - Lavoro e sicurezza che si uniscono allo sviluppo. Sono i temi del Primo Maggio 2025 che vedrà una delle tre manifestazioni nazionali in Sicilia, dalle 10 in piazza Matrice a Casteldaccia, dove concluderà la segretaria generale Cisl nazionale Daniela Fumarola. La delegazione della Cisl Messina... 🔗messinatoday.it

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Lavoro nero e mancanza di sicurezza: denunciati due imprenditori - Pisa, 15 marzo 2025 – Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri. I controlli, effettuati a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla sospensione di due attività e a sanzioni amministrative per un totale di oltre 10.000 euro. A Marina di Pisa, un’impresa edile è stata fermata per impiego di lavoratori in nero, tra cui un operaio privo di permesso di soggiorno. 🔗lanazione.it

La CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria a Casteldaccia per sostenere la sicurezza sul lavoro; Primo maggio 2025: uniti per un lavoro sicuro. Fumarola in Sicilia a Casteldaccia; Tragedia dei 5 operai, l'arcivescovo di Palermo: «Sconfitta sociale»; Ancora in gravissime condizioni l'operaio ferito nella tragedia di Casteldaccia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lavoro stabile e sicuro, da Casteldaccia il messaggio al governo contro le morti bianche - In Sicilia una delle tre piazze nazionali e da qui la segretaria generale Cisl Daniela Fumarola lanci ala piattaforma in vista dell'incontro con la meloni dell'8 maggio ... 🔗blogsicilia.it

Primo Maggio a Casteldaccia, il messaggio di Daniela Fumarola: “Sicurezza sul lavoro deve diventare priorità nazionale” - BlogSicilia, ha scelto di ospitare, in questo primo maggio, un editoriale di pugno di Daniela Fumarola, la segretaria nazionale Cisl che spiega la lotta alle inaccettabili tragedie sul lavoro e la sce ... 🔗blogsicilia.it

Primo Maggio, Fumarola a Casteldaccia: “Serve una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro” - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. 'Uniti per un lavoro sicuro' è lo slogan scelto dai sindacati quest'anno per una giornata di mobilitazione, ... 🔗informazione.it