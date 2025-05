Lavoro precario salari da fame | festeggiare il 1 maggio in Italia – Il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

"Nel Caso te lo Fossi Perso" è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Questa è una puntata speciale per il 1 maggio, in cui facciamo il punto sul mercato del Lavoro in Italia.

Paghe da fame, turni infiniti e 'fuori busta': ho cercato lavoro stagionale, ecco il lato oscuro della Riviera - “Durante la stagione il giorno libero non esiste”. “Se fossi stata più giovane ti avrei pagata anche meno”. “Farai un full time, ma nel contratto figureranno soltanto cinque ore”. Sono solamente alcune delle frasi che mi sono sentita dire quando, con Dossier RiminiToday, ho provato a candidarmi... 🔗riminitoday.it

I lavoratori del Vaticano rivendicano: “Adeguare i salari al carovita e agli aumentati carichi di lavoro” - Il vento fischia pure nel piccolo stato pontificio. In vista della festa dei lavoratori del primo maggio e nell’imminenza del conclave, l’Associazione dei dipendenti laici del Vaticano (Adlv) chiede di “tutelare soprattutto i lavoratori vaticani più fragili” e pone la “questione salari”. “Come associazione ufficialmente riconosciuta con rescritto papale, continuiamo a renderci disponibili a interfacciarci con l’Ulsa (ufficio lavoro sede apostolica) che, in spirito di piena e fattiva collaborazione, segnala alle varie amministrazioni problemi legati alle condizioni di lavoro, suggeriti anche ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Stop metalmeccanici. Confermato lo sciopero, sit in a Campolungo:: "Basta salari da fame" - I metalmeccanici della provincia di Ascoli, stamani, incroceranno le braccia. Lo sciopero indetto da Cgil Cisl e Uil ha lo scopo di porre in essere un’azione di protesta per il manato rinnovo del contratto di lavoro nazionale. Alessandro Pompei segretario Fiom Cgil di Ascoli ci ha detto: "Il Piceno sta vivendo un preoccupante processo di deindustrializzazione. Non è un caso quello che sta avvenendo a comunanza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Primo maggio, Landini: “I salari crescono? Forse quello di Meloni” - di Ansa 01-05-2025 - 14:54 facebook x linkedin whatsapp copia link mail Loading... Play Unmute Remaining Time -1:12 Picture-in-Picture Fullscreen Ascolta ... 🔗lopinionista.it

Cgil denuncia: “Lavoro precario e salari da fame. In 22 anni andati via 630mila pugliesi bisogna investire” - L'articolo Cgil denuncia: “Lavoro precario e salari da fame. In 22 anni andati via 630mila pugliesi bisogna investire” proviene da Quinto Potere. 🔗msn.com

Precarietà e salari da fame. E il cuneo fiscale in Italia si fa più pesante - Cresciuto il carico della tassazione sulle buste paga. L’Italia è quarta tra i Paesi Ocse e 23esima per stipendi. 🔗lanotiziagiornale.it