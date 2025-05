Lavoro Meloni sblocca 12 miliardi per la sicurezza | Più controlli e formazione stop alla strage

Meloni gioca la carta degli incentivi alle imprese e della formazione strutturale, ma rinvia ogni dettaglio operativo al confronto con le parti sociali dell'8 maggio. Intanto, le opposizioni attaccano: "Annunci a vuoto mentre i morti aumentano".Meloni: "Prevenzione prima di tutto"Il video messaggio social della premier non lascia spazio a dubbi: "Basteranno gli incentivi per fermare la strage?". I 650 milioni "recuperati con l'Inail" e i 600 già stanziati dovranno finanziare controlli mirati nel settore agricolo, corsi obbligatori per i lavoratori e l'estensione della copertura assicurativa a docenti e studenti. Ma il nodo cruciale resta la "patente a crediti", oggi limitata all'edilizia: Calderone promette di estenderla ad altri settori, ma solo dopo "verifiche stringenti".L'appello di Mattarella e il silenzio sui salariIl monito del Colle sulla "priorità alla sicurezza" riecheggia nei numeri: +16% di infortuni mortali nei primi quattro mesi del 2025.

