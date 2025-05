Lavoro in Toscana meno infortuni ma aumentano le morti

Toscana, nei primi due mesi del 2025, scende il numero degli infortuni sul Lavoro ma passa da 7 a 12 il numero delle morti. Crescono anche le malattie professionali denunciate. A dirlo sono i dati resi noti dall’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (Anmil), resi. 🔗 Firenzetoday.it - Lavoro, in Toscana meno infortuni ma aumentano le morti In, nei primi due mesi del 2025, scende il numero deglisulma passa da 7 a 12 il numero delle. Crescono anche le malattie professionali denunciate. A dirlo sono i dati resi noti dall’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del(Anmil), resi. 🔗 Firenzetoday.it

Se ne parla anche su altri siti

In Toscana oltre 47mila infortuni sul lavoro ogni anno. Nel 2025 sono 21 le morti bianche - Firenze, 28 aprile 2025 – La tragedia avvenuta in una cava di marmo a Carrara si inserisce in un quadro ancora molto preoccupante per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro in Toscana. Secondo i dati Inail, tra gennaio e dicembre 2024 nella nostra regione sono stati registrati oltre 47.200 infortuni sul lavoro. Di questi, più di 39mila si sono verificati direttamente sul luogo di lavoro, mentre 8. 🔗lanazione.it

Meno incidenti sul lavoro in Toscana, ma più morti - Firenze, 30 aprile 2025 – In Toscana diminuiscono gli incidenti sul lavoro, ma aumentano quelli mortali. Emerge dai dati Anmil resi noti alla vigilia del Primo Maggio. In particolare nei primi due mesi del 2025 gli infortuni mortali, rispetto al 2024, sono passati da 7 a 12. E crescono anche le malattie professionali denunciate. Gli incidenti sul lavoro, provincia per provincia In totale gli infortuni denunciati in Toscana sono stati 6. 🔗lanazione.it

Como, prevenzione infortuni sul lavoro: firmato in Prefettura il protocollo - Como, 9 aprile 2025 - La Prefettura di Como ha definito oggi un protocollo di intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro in ambito provinciale, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative, con la finalità specifica della prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obiettivo “L’obiettivo del protocollo – spiega la Prefettura - verrà perseguito attraverso la promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema, la diffusione e l’accrescimento della cultura della sicurezza tra i datori di lavoro e i ... 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Lavoro, in Toscana meno infortuni ma aumentano le morti; Meno incidenti sul lavoro in Toscana, ma più morti; Lavoro, nel 2025 meno infortuni ma più vittime; Altri due infortuni sul lavoro in Toscana, 4 feriti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Meno incidenti sul lavoro in Toscana, ma più morti - I dati Anmil: in totale gli infortuni denunciati nella regione sono stati 6.924 (-7,3%, meglio del -3,4% medio nazionale). Nei primi due mesi del 2025 quelli mortali sono passati da 7 a 12 ... 🔗lanazione.it

Lavoro, nel 2025 meno infortuni ma più vittime - TOSCANA: In occasione della Festa dei Lavoratori, Anmil ha diffuso i dati sugli infortuni denunciati in Toscana. Aumentano le malattie professionali ... 🔗toscanamedianews.it

Il lavoro è sempre meno sicuro: in Toscana più che raddoppiate le infrazioni - Gli ispettori dell’Inl nel 2024 hanno accertato 6.234 irregolarità, l’anno precedente erano state meno della metà. Ogni mese scoperti 137 lavoratori in nero ... 🔗msn.com