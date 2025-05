Lavoro e occupazione gazebo di Fratelli d' Italia

Fratelli d'Italia. Su iniziativa del presidente provinciale Gimmi Cangiano e del Dipartimento Organizzazione, presieduto da Alessandra Vigliotti, il circolo territoriale di Santa. 🔗 Casertanews.it - Lavoro e occupazione, gazebo di Fratelli d'Italia È stato un Primo Maggio all'insegna della mobilitazione e della militanza quello del Coordinamento Provinciale did'. Su iniziativa del presidente provinciale Gimmi Cangiano e del Dipartimento Organizzazione, presieduto da Alessandra Vigliotti, il circolo territoriale di Santa. 🔗 Casertanews.it

Se ne parla anche su altri siti

Fratelli d’Italia presenta a Ortona i risultati sul lavoro, "con il governo Meloni record di occupazione" - “Il lavoro non è uno slogan: a due anni e mezzo di governo Meloni, Fratelli d’Italia porta sul territorio i risultati concreti ottenuti in termini di occupazione. Domenica 30 aprile, alle ore 10.30, nella sala Eden in corso Garibaldi 1 a Ortona, si terrà un’iniziativa aperta al pubblico per... 🔗chietitoday.it

Giorgia Meloni: “Oltre un milione di posti di lavoro creati, occupazione ai massimi storici” - In occasione della festa del Primo Maggio, Giorgia Meloni ha sottolineato i risultati ottenuti dal governo in ambito occupazionale, evidenziando il forte impegno per il lavoro come uno dei pilastri principali dell’azione governativa. In soli due anni e mezzo, sono stati creati più di un milione di posti di lavoro, con un aumento complessivo degli occupati che ha raggiunto il massimo storico, superando i 24 milioni e 300 mila. 🔗laprimapagina.it

Lavoro e occupazione, la ministra Calderone: “adesso la formazione” - Crescita record dell’occupazione nel 2024. Calderone: “Abbiamo sostituito l’assistenzialismo con il valore del lavoro.” Il 2024 segna una svolta epocale per il mercato del lavoro in Italia. Dopo anni di incertezze e politiche assistenzialiste, il Paese sta vivendo una crescita occupazionale senza precedenti. L’abolizione del Reddito di Cittadinanza e l’introduzione di nuove misure per favorire l’inserimento lavorativo hanno dato i primi frutti: il 25% degli ex percettori ha trovato un impiego, segno che il cambio di rotta ha funzionato. 🔗cityrumors.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavoro e occupazione, gazebo di Fratelli d'Italia; Lavoro, parlano i numeri: il 30 aprile i gazebo di Fratelli d’Italia in provincia di Alessandria; Anche l'Onorevole Enzo Amich a Tortona alla campagna informativa di Fratelli d’Italia “Il lavoro non è più uno slogan”; Sanremo: Fratelli d'Italia domani in via Escoffier sui risultati del Governo Meloni in termini di occupazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Lavoro, parlano i numeri”: il 30 aprile i gazebo di Fratelli d’Italia in provincia di Alessandria - PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Fratelli d’Italia scende in piazza per raccontare i risultati raggiunti sul fronte occupazionale in due anni e mezzo di ... 🔗radiogold.it

Sanremo, gazebo di Fratelli d’Italia per illustrare ai cittadini i risultati del governo in termini di occupazione - Mercoledì 30 aprile dalle ore 16 alle 19 in via Escoffier, presso la statua di Mike Bongiorno, torna il gazebo di Fratelli d’Italia ... Meloni in termini di occupazione. 🔗riviera24.it

Landini nel mirino di Fratelli d’Italia: la foto pubblicata che lo inchioda - Nei giorni scorsi Arianna Meloni ma anche la Presidente del Consiglio hanno sottolineato il grande operato del Governo sul tema dell’occupazione e del lavoro. In questo senso, Fratelli d’Italia, ... 🔗newsmondo.it