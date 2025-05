Lavori su Corso Vittorio Emanuele | prosegue la posa della pavimentazione

Lavori di riqualificazione del tratto finale di Corso Vittorio Emanuele, a Salerno. In questi giorni è iniziata la posa della nuova pavimentazione in pietra lavica bocciardata da 8 centimetri di spessore sul lato destro della strada, davanti alle attività commerciali.

Scoperta archeologica a Salerno: affiora un mausoleo romano, stop parziale ai lavori in Corso Vittorio Emanuele - Sospesi temporaneamente i lavori in una porzione del cantiere del terzo lotto di ripavimentazione di Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno. Durante le operazioni di scavo per i sottoservizi, nei pressi dello storico edificio della Banca d’Italia, è emerso un antico mausoleo di epoca romana. L’intervento della Soprintendenza Il rinvenimento, avvenuto circa due settimane fa, ha spinto la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino a disporre un immediato stop ai lavori in quell’area. 🔗zon.it

Salerno, continuano i lavori su Corso Vittorio Emanuele e vie limitrofe - Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno. Gli operai sono attualmente impegnati sull’ultimo tratto del progetto, compreso tra Piazza Portanova e l’incrocio con via dei Principati, dove è già stata collocata l’armatura per la prima sezione del cantiere. Parallelamente, altri interventi stanno interessando diverse arterie centrali della città: via Dei Principati, via del Cilento, via Quaranta e via Papio, dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale. 🔗zon.it

Corso Vittorio Emanuele, reperti archeologici fermano lavori - Tempo di lettura: < 1 minutoUna transenna dietro le transenne, uno spazio recintato che delimita un’area nascosta, sotto la quale si intravede uno scavo di almeno qualche metro. È lì che si cela la scoperta venuta alla luce durante i lavori di pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele, nei pressi del palazzo storico della Banca d’Italia. Ritrovamento per il quale la soprintendenza archeologica di Salerno e Avellino dopo un sopralluogo ha chiesto di fermare i lavori per effettuare degli studi e delle valutazioni. 🔗anteprima24.it

