Lavori in via Flaiano a Montesilvano la strada resterà chiusa per un mese

Flaiano a Montesilvano, nel tratto compreso tra via Deledda e via Portogallo, resterà chiuso al traffico per l'esecuzione di Lavori di messa in sicurezza.Un'apposita ordinanza prevede dalle ore 0:00 alle ore 24 e comunque fino a ultimazione. 🔗 Ilpescara.it - Lavori in via Flaiano a Montesilvano, la strada resterà chiusa per un mese Nel periodo dal 5 maggio al 5 giugno un tratto di via, nel tratto compreso tra via Deledda e via Portogallo,chiuso al traffico per l'esecuzione didi messa in sicurezza.Un'apposita ordinanza prevede dalle ore 0:00 alle ore 24 e comunque fino a ultimazione. 🔗 Ilpescara.it

Approfondimenti da altre fonti

Ripartono i lavori su viale Europa, a Montesilvano. Il comitato solleva dubbi: "E il passaggio dei bus elettrici?" - Riapertura del cantiere su viale Europa, a Montesilvano, dopo un lungo stop. Operai al lavoro per la riqualificazione dell’arteria che collega il lungomare alla nazionale. Interventi resi possibili dai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), pari a 1,6 milioni di euro. Resta... 🔗ilpescara.it

Per lavori urgenti dell'Aca niente acqua in alcune strade di Montesilvano: i dettagli - Niente acqua in alcune strade di Montesilvano lunedì 24 marzo a causa di alcuni lavori urgenti dell'Aca, come ha comunicato l'amministrazione comunale. "Verrà effettuata una manutenzione straordinaria, urgente ed indifferibile, con sostituzione di alcuni componenti idraulici presenti sulla... 🔗ilpescara.it

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Su questo argomento da altre fonti

Lavori in via Flaiano a Montesilvano, la strada resterà chiusa per un mese; Montesilvano: lavori in via Flaiano, divieti e chiusure per un mese; Teramo, “Aspettando il Primo Maggio”; Pescara/Palazzetto dello sport di via Di Girolamo, a ottobre via ai lavori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Montesilvano, sgomberato e confiscato la stabile di via Mosa - Si è conclusa con successo nella giornata odierna l’operazione di sgombero dello stabile situato in via Mosa, uno degli ultimi immobili presenti sul territorio comunale di Montesilvano ancora ... a ... 🔗rete8.it