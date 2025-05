Lavori in stazione a Udine | disagi per i viaggiatori

Udine da lunedì 5 maggio a sabato 15 novembre. È stata Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) a comunicarlo. Il motivo di questa decisione è l'avanzamento dei Lavori di riqualificazione della stazione, in particolare per rendere più accessibili i. 🔗 Udinetoday.it - Lavori in stazione a Udine: disagi per i viaggiatori Modifiche degli orari dei treni in partenza dada lunedì 5 maggio a sabato 15 novembre. È stata Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) a comunicarlo. Il motivo di questa decisione è l'avanzamento deidi riqualificazione della, in particolare per rendere più accessibili i. 🔗 Udinetoday.it

Una stazione completamente rinnovata: "Estate di disagi, ma sono lavori strategici" - Più lunga e più luminosa, con un sottopasso più largo e senza passaggio a livello. È il futuro della stazione di Abbadia Lariana in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Il prezzo da pagare, come lungo tutta la linea Lecco – Sondrio – Tirano, è lo stop ai treni per tre mesi quest’estate e il passaggio di decine di autobus avanti e indietro. "Si annuncia un’estate calda sul piano dei trasporti, a causa dell’annunciata interruzione per 90 giorni, dal 15 giugno al 14 settembre 2025, del servizio ferroviario tra Lecco e Tirano per lavori di potenziamento della linea – spiega ... 🔗ilgiorno.it

Caos traffico, i cittadini si ribellano alla Stazione Pigneto: “Troppi disagi e lavori lunghissimi” - In un'assemblea che si è tenuta in settimana i cittadini hanno evidenziato "perplessità" rispetto a un progetto, quello della stazione ferroviaria del Pigneto, "che impegna notevoli risorse pubbliche e produce forti disagi".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lavori i via Fiorentina: «Quali altri disagi e danni economici subiranno i cittadini e i commercianti della zona?» - Arezzo, 2 aprile 2025 – Ripartono i lavori della futura rotatoria e sottopasso di Via Fiorentina. «Quali altri disagi e danni economici subiranno i cittadini e i commercianti della zona?» «Nel corso del Consiglio Comunale del 27 marzo l’Assessore Sacchetti ha dichiarato che dalla seconda metà del mese di aprile ripartiranno i lavori della futura rotatoria e del sottopasso interessanti Via Fiorentina. 🔗lanazione.it

Stazione di Udine, lavori in corso: disagi per i viaggiatori - Rete Ferroviaria Italiana prosegue con gli interventi di riqualificazione della stazione di Udine, concentrandosi sull'abbattimento delle barriere architettoniche ai binari 7 e 8 e sull'installazione ... 🔗udinetoday.it

Nuova stazione della Gazzera, dopo soli tre mesi il pavimento si stacca: sconnesse le piastrelle e rialzato il manto stradale dei percorsi per ciechi - MESTRE - È durato tre mesi, come se l'avessero comprato in qualche sito web cinese. O, forse, hanno usato del vinavil annacquato per risparmiare sul collante delle ... 🔗ilgazzettino.it

Il semaforo sul Put va in tilt: «Colpa delle formiche». Disagi per il blackout, colpita anche la stazione. Nuovo piano per il sottopasso - TREVISO - Contrattempo ieri mattina con il semaforo sul Put all’altezza della curva dello stadio. Il sistema è andato in tilt. Le luci continuavano continuava a ... 🔗msn.com