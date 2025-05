Lavori a sorpresa sulla 325 polemiche e rabbia | Una mattina in coda Stoppato il cantiere

sulla Sr 325, per Lavori nel tratto della frana del 2024, a Le Coste, dove la messa in sicurezza è arrivata alla terza e ultima fase. Ieri mattina gli automobilisti in coda hanno segnalato di essere il fila dall’abitato di Vaiano, per trovarsi davanti ad un senso unico alternato, inaspettato, all’altezza del cantiere. Molte le segnalazioni arrivate anche al nostro giornale per l’ennesimo rallentamento sull’arteria, l’unica via per molti per recarsi al lavoro. “I Lavori vanno avanti a fasi alterne ormai da giorni – scrive Silvia La Vita, ex consigliera comunale a Prato e da un paio d’anni fra i tanti pendolari valbisentini – ma nessuno, né il Comune di Vaiano né la Provincia, si è degnato di avvisare i cittadini. Senza sapere niente pendolari e studenti tutti imbottigliati sulla Sr 325. 🔗 Lanazione.it - Lavori a sorpresa sulla 325, polemiche e rabbia: “Una mattina in coda”. Stoppato il cantiere Prato, 1 maggio 2025 – Lunghe file nei giorni scorsiSr 325, pernel tratto della frana del 2024, a Le Coste, dove la messa in sicurezza è arrivata alla terza e ultima fase. Ierigli automobilisti inhanno segnalato di essere il fila dall’abitato di Vaiano, per trovarsi davanti ad un senso unico alternato, inaspettato, all’altezza del. Molte le segnalazioni arrivate anche al nostro giornale per l’ennesimo rallentamento sull’arteria, l’unica via per molti per recarsi al lavoro. “Ivanno avanti a fasi alterne ormai da giorni – scrive Silvia La Vita, ex consigliera comunale a Prato e da un paio d’anni fra i tanti pendolari valbisentini – ma nessuno, né il Comune di Vaiano né la Provincia, si è degnato di avvisare i cittadini. Senza sapere niente pendolari e studenti tutti imbottigliatiSr 325. 🔗 Lanazione.it

Sorpresa in piazza Cambiaghi. Il mercato trasloca ancora. Bisogna completare i lavori - Sorpresa da parte di parecchi cittadini che ieri mattina non hanno trovato le bancarelle del mercato in piazza Cambiaghi. Su un cartello apposto dagli ambulanti, la comunicazione di un trasferimento del mercato fino a data da destinarsi in via Pellettier, al parcheggio del Mosè Bianchi (come è stato nei sette mesi di cantiere di riqualificazione dell’area), per via di lavori non meglio specificati. 🔗ilgiorno.it

FOTO/ Ss18, lavori a sorpresa e nessuna comunicazione: traffico e disagi - Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno giorni di caos e disagi sulla strada statale 18 nel tratto che collega Vietri sul Mare con Salerno. Senza nessun tipo di comunicazione che lo anticipasse, la strada che è gestita dall’amministrazione provinciale di Salerno, a partire da questa mattina è interessata da una serie di restringimenti e limitazioni sulla carreggiata legata a cantieri per il rifacimento di strade e marciapiedi. 🔗anteprima24.it

Polemiche sui lavori all'ospedale di Chieti, Schael: "Ne abbiamo avuto di tempo per un confronto serio e sereno, il mio ora è finito” - Il direttore generale della Asl Thomas Schael ha atteso giorni prima di intervenire sulla questione lavori al SS. Annunziata di Chieti, "su quel Corpo C attenzionato da anni per ragioni di tenuta sismica, suffragate da voluminosi dossier stilati da esperti incaricati, più di 10 anni fa, dalla... 🔗chietitoday.it

