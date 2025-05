Lautaro ‘spremuto’ da Inzaghi ecco come è arrivato l’infortunio in Barcellona Inter | i numeri del minutaggio

Lautaro ‘spremuto’ da Inzaghi, ecco come è arrivato l’infortunio in Barcellona Inter: i numeri del minutaggio dell’argentino nell’ultimo periodoEra arrivato in riserva d’energie alla semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona e la stanchezza ha giocato un brutto scherzo al capitano dell’Inter, Lautaro Martinez. L’argentino è uscito all’Intervallo per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Simone Inzaghi in questo ultimo periodo è stato costretto a “spremerlo”, impiegandolo praticamente sempre per via dell’infortunio di Thuram, delle scarse prestazioni di Taremi e dei problemi alla schiena di Arnautovic. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport, che entra nel dettaglio dei minuti giocati dal Toro in questo ultimo periodo.Lautaro – «Da Parma-Inter del 5 aprile, partita sanguinosa per il campionato, a ieri il Toro c’era stato sempre: 615’ di spremitura in campo in 25 giorni appena, ecco la famosa “fatica” che Inzaghi non vuole usare come alibi e che, invece, ha un peso. 🔗 Internews24.com - Lautaro ‘spremuto’ da Inzaghi, ecco come è arrivato l’infortunio in Barcellona Inter: i numeri del minutaggio dain: ideldell’argentino nell’ultimo periodoErain riserva d’energie alla semifinale d’andata di Champions League contro ile la stanchezza ha giocato un brutto scherzo al capitano dell’Martinez. L’argentino è uscito all’vallo per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Simonein questo ultimo periodo è stato costretto a “spremerlo”, impiegandolo praticamente sempre per via deldi Thuram, delle scarse prestazioni di Taremi e dei problemi alla schiena di Arnautovic. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport, che entra nel dettaglio dei minuti giocati dal Toro in questo ultimo periodo.– «Da Parma-del 5 aprile, partita sanguinosa per il campionato, a ieri il Toro c’era stato sempre: 615’ di spremitura in campo in 25 giorni appena,la famosa “fatica” chenon vuole usarealibi e che, invece, ha un peso. 🔗 Internews24.com

Inter Feyenoord, Inzaghi stravolge la formazione? Novità Lautaro e de Vrij, ecco come stanno - di RedazioneInter Feyenoord, Simone Inzaghi pronto a stravolgere la formazione, ecco come stanno Lautaro e de Vrij e le possibilità di vederli in Champions League Inter Feyenoord di Champions League è alle porte. Simone Inzaghi ha svelato le condizioni di Lautaro e de Vrij, dunque i possibili cambi in formazione per domani a San Siro. Ecco le parole in conferenza stampa: DUBBI DI FORMAZIONE IN VISTA DELLA GARA DI DOMENICA CON L’ATALANTA? – «Farò delle riflessioni non in base al campionato ma in base allo stato fisico dei giocatori. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Inzaghi pre Napoli Inter: «Infortuni? Potremmo anche cambiare modulo! Ecco chi ho provato oggi come quinto». Poi chiosa sulla possibile squalifica per Lautaro - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Inzaghi pre Napoli Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia dello scontro diretto in campionato contro i partenopei La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Napoli Inter, sfida al vertice della classifica valevole per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 15:30, noi di InterNews24 la seguiremo live. 🔗internews24.com

Marotta a Dazn: «La difficoltà più grande per un club come il nostro è affrontare 3 competizioni nello stesso lasso di tempo. Lautaro sta bene, ecco che regalo vogliamo fare a Inzaghi per il compleanno» - di RedazioneIl presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il Parma Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Parma Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha presentato così la sfida del 31° turno di Serie A. IN QUESTA VOLATA PREFERISCO GIOCARE PRIMA O DOPO IL NAPOLI? – «Un po’ ci siamo abituati. 🔗internews24.com

