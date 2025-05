Lautaro l' Inter trema dopo il ko | addio Champions?

Inter in versione europea continua a mostrare grande solidità. I nerazzurri di Inzaghi pareggiano 3-3 in casa del Barcellona, rimanendo in piena corsa per un posto in finale di Champions League. La piazza Interista sogna in grande, in attesa del ritorno di settimana prossima a San Siro (si giocherà martedì alle 21), in cui i campioni d'Italia scenderanno in campo con il lusso del sostegno del proprio pubblico.A Barcellona, Inzaghi non fa esperimenti e recupera Thuram dal primo minuto. L'inizio di partita è di quelli sognati dai tifosi Interisti, dato che i nerazzurri impiegano appena 30 secondi per sbloccarla, con un meraviglioso colpo di tacco di Thuram su cross di Dumfries. Il Barcellona, insomma, si lascia sorprendere clamorosamente, cercando di reagire immediatamente.

Lautaro, patteggiamento dopo bestemmia in Juve-Inter: 5mila euro di multa - (Adnkronos) – "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro". La Figc ha spiegato così, in un comunicato, la sanzione per l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, per aver bestemmiato dopo Juve-Inter dello scorso 16 febbraio. L'argentino ha sempre negato la frase blasfema, ma […] L'articolo Lautaro, patteggiamento dopo bestemmia in Juve-Inter: 5mila euro di multa proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Espressione blasfema dopo Juventus-Inter: sanzionato Lautaro Martinez - Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro dopo aver pronunciato per due volte un’espressione blasfema al termine di Juventus-Inter, giocata il 16 febbraio. IL COMUNICATO FIGC A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il... 🔗milanotoday.it

“Lautaro squalificato con prova tv”: cosa sta succedendo dopo Juve-Inter - Sta montando un’enorme polemica relativa a un caso che ha coinvolto Lautaro Martinez nel corso di Juventus-Inter: l’argentino potrebbe essere squalificato “Lautaro squalificato con prova tv”: cosa sta succedendo dopo Juve-Inter (Foto: Ansa) – serieanews.comCerte situazioni sembrano destinate a ripetersi. Una partita intensa, un momento di tensione, una frase detta d’istinto. E poi le telecamere che riprendono tutto. 🔗serieanews.com

Lautaro Martinez fuori per infortunio, l'Inter trema - Il primo tempo di Barcellona-Inter si è chiuso con una pessima notizia per i nerazzurri, già raggiunti sul 2-2 dai catalani dopo una partenza da sogno valsa un illusorio 0-2. Lautaro Martinez, schiera ... 🔗msn.com

Infortunio Lautaro in Barcellona-Inter: Inzaghi dice come sta e i tempi di recupero - L'allenatore ha svelato nuovi dettagli riguardo l'infortunio del capitano nerazzurro subito nel corso del primo tempo ... 🔗msn.com

Thuram-Lautaro, gioia e dolori: problema ai flessori per il Toro, verrà valutato oggi - "Lui e Lautaro di nuovo insieme, sembravano due metà di una mela riunite e, invece, l’idillio è durato solo un tempo. Nel secondo a Marcus si è affiancato a Taremi, che ha dato segni di risveglio e si ... 🔗fcinter1908.it