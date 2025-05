Lautaro Inter i quotidiani lo bocciano a Barcellona | ecco le dure pagelle in edicola per il Toro

Lautaro Inter, i quotidiani italiani lo bocciano per il match col Barcellona, vediamo le dure pagelle in edicola per il Toro Lautaro Inter, quella con il Barcellona in Champions League (complice l’infortunio), non è stata la sua gara migliore. Vediamo i voti in pagella per lui quest’oggi. La Gazzetta dello Sport: «Lautaro Martinez 5,5. Lavora spalle alla porta, ma poco gli riesce la giocata preparata per aprire sulle fasce. Giù fisicamente, non potrebbe essere altrimenti. Arriva qui all’ottava di fila da titolare e puntuale ecco l’infortunio»Tuttosport: «Lautaro Martinez 5.5. Pronti via e di testa spizzica il pallone che porterà allo 0-1. Poi, però, manca in qualche sponda che avrebbe permesso ai suoi di ripartire. Al 43’ del primo tempo per una virata centrocampo si fa male alla coscia sinistra e si mette la mani in faccia. 🔗 Internews24.com - Lautaro Inter, i quotidiani lo bocciano a Barcellona: ecco le dure pagelle in edicola per il Toro , iitaliani loper il match col, vediamo leinper il, quella con ilin Champions League (complice l’infortunio), non è stata la sua gara migliore. Vediamo i voti in pagella per lui quest’oggi. La Gazzetta dello Sport: «Martinez 5,5. Lavora spalle alla porta, ma poco gli riesce la giocata preparata per aprire sulle fasce. Giù fisicamente, non potrebbe essere altrimenti. Arriva qui all’ottava di fila da titolare e puntualel’infortunio»Tuttosport: «Martinez 5.5. Pronti via e di testa spizzica il pallone che porterà allo 0-1. Poi, però, manca in qualche sponda che avrebbe permesso ai suoi di ripartire. Al 43’ del primo tempo per una virata centrocampo si fa male alla coscia sinistra e si mette la mani in faccia. 🔗 Internews24.com

