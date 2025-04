Lautaro e Pavard quasi certo il forfait per il ritorno

ritorno in programma martedì prossimo a San Siro, l’Inter quasi certamente dovrà fare a meno di Pavard e Lautaro. Il capitano nerazzurro è uscito a fine primo tempo ufficialmente per un risentimento ai flessori della coscia. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Lo stesso Inzaghi in conferenza stampa ha ammesso di aver poca fiducia per il recupero entro martedì. “Sarà difficilissimo averlo“, ha detto.quasi certo il forfait anche di Pavard a causa di una distorsione alla caviglia. Sempre in conferenza Inzaghi ha detto: “Non c’è col Verona e avrà poche speranze col Barcellona. Non sono problemini da tre giorni, ma da 18-20 giorni”. 🔗 Ilnerazzurro.it - Lautaro e Pavard, quasi certo il forfait per il ritorno In vista della gara diin programma martedì prossimo a San Siro, l’Intercertamente dovrà fare a meno di. Il capitano nerazzurro è uscito a fine primo tempo ufficialmente per un risentimento ai flessori della coscia. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Lo stesso Inzaghi in conferenza stampa ha ammesso di aver poca fiducia per il recupero entro martedì. “Sarà difficilissimo averlo“, ha detto.ilanche dia causa di una distorsione alla caviglia. Sempre in conferenza Inzaghi ha detto: “Non c’è col Verona e avrà poche speranze col Barcellona. Non sono problemini da tre giorni, ma da 18-20 giorni”. 🔗 Ilnerazzurro.it

