Laurea o un corso sull’Ia? Per la Gen Z la formazione tradizionale è superata

Laurea è ormai un titolo superato? Per trovare lavoro meglio saper maneggiare l'intelligenza artificiale? Sono le domande cui ha provato a rispondere una nuova analisi di Indeed, intervistando quasi 800 giovani americani in possesso almeno di un diploma di specializzazione e in cerca di un impiego. Ebbene, il 49 per cento ha risposto sì: per un nativo digitale su due infatti gli studi al college e all'università sono uno spreco di risorse economiche e tempo che sarebbe meglio concentrare su corsi per il machine learning e la conoscenza di chatbot e algoritmi, destinati a rivoluzionare il mercato del lavoro. Una convinzione presente, anche se in misura minore, fra i Millennial (30 per cento) e i Baby Boomer (circa il 20 per cento).Studenti in un'aula universitaria (Imagoeconomica).LEGGI ANCHE: Gen Z e IA: i dati, negli Usa fra ansie, preoccupazioni e speranzePrezzi alti e tempi lunghi, così la Gen Z si allontana dalle aule universitarieA spingere la Gen Z sempre più lontano dalla formazione tradizionale sono i costi.

