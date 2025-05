L’attrice di The Last of Us Kaitlyn Dever rivela di aver quasi interpretato Ellie

Kaitlyn Dever, L'attrice che interpreta Abby nella seconda stagione di The Last of Us, ha quasi interpretato Ellie in un adattamento diverso del videogioco. I due personaggi al centro di The Last of Us sono probabilmente i personaggi più importanti della storia. Il rapporto tra Joel ed Ellie è la spina dorsale di entrambi i giochi e se il pubblico non empatizza, l'intera storia crolla. Per fortuna, il gioco ha fatto un lavoro incredibile nel trovare Troy Baker e Ashley Johnson per interpretare i due protagonisti, il che ha portato ad alcune delle performance più potenti nella storia dei videogiochi. La storia del primo gioco di The Last of Us catturò immediatamente l'attenzione di Hollywood e un adattamento del gioco fu rapidamente approvato. L'idea iniziale era di realizzare un film basato sul gioco, che alla fine si trasformò in una serie TV per la HBO.

