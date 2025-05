Latina dal 16 al 18 maggio il Villaggio Coldiretti nel cuore della città

Latina, 1 maggio 2025- La giunta comunale ha approvato la delibera che sancisce la co-organizzazione da parte del Comune di Latina del “Villaggio Coldiretti”, evento promosso dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Latina che si svolgerà dal 16 al 18 maggio nel cuore della città, tra Piazza del Popolo, via Diaz, Corso della Repubblica e le aree limitrofe.Il progetto sostenuto dall’amministrazione comunale punta a valorizzare i prodotti locali, promuovere la filiera corta e avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, al mondo dell’agricoltura sostenibile e della sana alimentazione.“Siamo orgogliosi di ospitare il ‘Villaggio Coldiretti’ nel cuore della nostra città – afferma il sindaco di Latina Matilde Celentano –. L’evento in programma rappresenta un momento di incontro tra cittadini, istituzioni e mondo agricolo, in un’ottica di valorizzazione delle nostre eccellenze locali e di promozione di buone pratiche legate all’alimentazione e alla sostenibilità. 🔗 , 12025- La giunta comunale ha approvato la delibera che sancisce la co-organizzazione da parte del Comune didel “”, evento promosso dalla Federazione Provincialediche si svolgerà dal 16 al 18nel, tra Piazza del Popolo, via Diaz, CorsoRepubblica e le aree limitrofe.Il progetto sostenuto dall’amministrazione comunale punta a valorizzare i prodotti locali, promuovere la filiera corta e avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, al mondo dell’agricoltura sostenibile esana alimentazione.“Siamo orgogliosi di ospitare il ‘’ nelnostra– afferma il sindaco diMatilde Celentano –. L’evento in programma rappresenta un momento di incontro tra cittadini, istituzioni e mondo agricolo, in un’ottica di valorizzazione delle nostre eccellenze locali e di promozione di buone pratiche legate all’alimentazione e alla sostenibilità. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

