L’assalto dei vacanzieri | Alberghi quasi al completo Ora dobbiamo investire di più sulla comunicazione

Il beltempo ha fatto il suo dovere, il resto è merito della grande attrattività della nostra regione, che per questo maxi ponte del Primo Maggio si rivela all'altezza delle aspettative. Insomma il comparto del turismo è soddisfatto e la conferma arriva dal numero uno di Federalberghi Confcommercio Simone Fittuccia. "Se per la Pasqua e il 25 Aprile non avevamo potuto contare sulle presenze del last minute, a causa del maltempo, per questo ponte, invece, il clima ci ha assistiti. L'occupazione media delle strutture ricettive si aggira infatti intorno all'85%, ma si stanno concretizzando ulteriori disponibilità. Diciamo che l'ospitalità Alberghiera sta andando molto bene nei centri storici e nelle città "regine" del turismo come Assisi, Spoleto, Gubbio, Orvieto"."Per Perugia - va avanti Fittuccia – si lamenta la scarsità di comunicazione e promozione del territorio.

