Primo Maggio in piazza San Giovanni, BigMama ha scelto di utilizzare il palco non solo per esibirsi, ma anche per affrontare pubblicamente il tema dell’hating online, con un intervento che ha assunto toni diretti e personali.“La musica deve portare messaggi. 🔗 Avellinotoday.it - “Lasciateci vivere”: BigMama contro l’hating dal palco del Primo Maggio Durante il concertone delin piazza San Giovanni,ha scelto di utilizzare ilnon solo per esibirsi, ma anche per affrontare pubblicamente il tema delonline, con un intervento che ha assunto toni diretti e personali.“La musica deve portare messaggi. 🔗 Avellinotoday.it

Bigmama contro l’odio sui social: “basta insulti, lasciateci vivere” - Bigmama al concertone del primo maggio denuncia l’odio online e invita a rispettare la libertà di espressione, promuovendo accettazione personale e tolleranza contro insulti e sadismo sui social media ... 🔗gaeta.it

Big Mama contro gli hater: “Non vi piace il mio corpo? Non siate come me. Io l’ho perdonato” - Durante il Concerto del Primo maggio a Roma Big Mama ha tenuto un discorso contro gli hater, parlando del proprio corpo ... 🔗fanpage.it

Primo Maggio, il monologo di BigMama contro gli haters: "Da dove vi arriva questo sadismo" - BigMama dedica il suo intervento dal palco del Concertone del Primo Maggio a tutti quelli che insultano sui social con un monologo toccante e applauditissimo. "Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. 🔗repubblica.it