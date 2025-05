Lascia il consigliere per la sicurezza di Trump | Mike Walz travolto dal ChatGate

consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz, e il suo vice Alex Wong hanno deciso di Lasciare i loro incarichi nell'amministrazione di Donald Trump. Secondo quanto riportato da diverse testate statunitensi, la decisione arriva a seguito delle polemiche scatenate dal. 🔗 Today.it - Lascia il consigliere per la sicurezza di Trump: Mike Walz travolto dal ChatGate Ilper lanazionale degli Stati Uniti,Waltz, e il suo vice Alex Wong hanno deciso dire i loro incarichi nell'amministrazione di Donald. Secondo quanto riportato da diverse testate statunitensi, la decisione arriva a seguito delle polemiche scatenate dal. 🔗 Today.it

Se ne parla anche su altri siti

“Il consigliere per la sicurezza di Trump, Michael Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni ufficiali” - Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Mike Waltz, già nel mirino per il chatgate, è finito di nuovo sotto i riflettori per aver inviato tramite il proprio account gmail comunicazioni governative: l'esclusiva del Washington Post.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Il consigliere per la sicurezza di Trump, Michael Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni ufficiali” - Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Mike Waltz, già nel mirino per il chatgate, è finito di nuovo sotto i riflettori per aver inviato tramite il proprio account gmail comunicazioni governative: l'esclusiva del Washington Post. 🔗fanpage.it

Il consigliere per la sicurezza di Trump, Mike Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni governative - Alcuni membri del consiglio alla sicurezza nazionale di Donald Trump, incluso il consigliere Mike Waltz, hanno usato i loro normali account Gmail per le comunicazioni governative. Lo riporta il quotidiano Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali un funzionario che lavora con Waltz ha usato il servizio di posta elettronica di Google per conversazioni altamente tecniche con colleghi di altre agenzie. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Lascia il consigliere per la sicurezza di Trump: Mike Walz travolto dal ChatGate; Usa, il consigliere alla sicurezza Waltz verso le dimissioni dopo scandalo chat gate; Usa: il consigliere per la sicurezza Waltz lascia incarico dopo scandalo 'Signalgate'; Trump perde già pezzi: Waltz lascia l’incarico di consigliere della sicurezza dopo lo scandalo Chatgate. Rumor. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mike Waltz lascia l'incarico di consigliere di Trump dopo lo scandalo chatgate - Il consigliere di Trump, Mike Waltz, si dimette dopo lo scandalo chatgate. Steve Witkoff tra i possibili sostituti. 🔗quotidiano.net

Trump perde già pezzi: Waltz lascia l’incarico di consigliere della sicurezza dopo lo scandalo Chatgate. Rumor - Secondo le indiscrezioni stampa Witkoff sarebbe in lizza per prendere il posto Steve Witkoff è tra i candidati presi in considerazione per sostituire Mike Waltz L'inviato speciale per il Medio Oriente ... 🔗msn.com

I giornali statunitensi scrivono che Donald Trump sostituirà il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz - Diversi giornali statunitensi scrivono che il presidente Donald Trump sia in procinto di rimuovere dal proprio incarico e sostituire il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Wa ... 🔗ilpost.it