Las Palmas-Valencia sabato 03 maggio 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pipistrelli attesi a Gran Canaria

Dopo due vittorie consecutive che avevano sancito un netto risveglio, il Las Palmas non è riuscito a fare punti a San Mamès: ha giocato una buona gara ma è stato sconfitto di misura dai Leones. I Canariones sono tornati in terz'ultima posizione, scavalcati dall'Alaves: cercheranno un nuovo soprasso sabato pomeriggio, sperando in un aiuto dell'Atletico.

Las Palmas-Valencia (sabato 03 maggio 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli attesi a Gran Canaria - Dopo due vittorie consecutive che avevano sancito un netto risveglio, il Las Palmas non è riuscito a fare punti a San Mamès: ha giocato una buona gara ma è stato sconfitto di misura dai Leones. I Canariones sono tornati in terz’ultima posizione, scavalcati dall’Alaves: cercheranno un nuovo soprasso sabato pomeriggio, sperando in un aiuto dell’Atletico […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

