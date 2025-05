L’artista Gianpiero D’Alessandro al Pop Up Store Alcott presenta una capsule collection in edizione limitata

L’artista Gianpiero D’Alessandro al Pop Up Store Alcott presenta una capsule collection in edizione limitata dedicata a Capri, Roma e Milano: t-shirt in doppio colore bianco e nero, felpe, cappellini e tote bag. Gianpiero D’Alessandro, artista poliedrico di fama internazionale, è stato ospite nel Pop Up Store Alcott allestito alla Mostra d’Oltremare in . 🔗 2anews.it - L’artista Gianpiero D’Alessandro al Pop Up Store Alcott presenta una capsule collection in edizione limitata Comicon Napoli,al Pop Upunaindedicata a Capri, Roma e Milano: t-shirt in doppio colore bianco e nero, felpe, cappellini e tote bag., artista poliedrico di fama internazionale, è stato ospite nel Pop Upallestito alla Mostra d’Oltremare in . 🔗 2anews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'artista Alessandro Bergonzoni in scena con uno spettacolo sulla sua stralunata comicità - Lunedì 17 febbraio alle 21, Alessandro Bergonzoni presenta lo spettacolo "Arrivano i Dunque" (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca) un nuovo, imperdibile saggio della sua sagace, puntuale, stralunata comicità per la rassegna Comico del teatro Alighieri, organizzata da... 🔗ravennatoday.it

Gianpiero D’Alessandro per il progetto Alcott Space - Alcott Space è il nome del nuovo progetto creativo di Alcott, nato con l’obiettivo di rafforzare e innovare l’identità del brand attraverso una serie di collaborazioni uniche con artisti, designer e creativi provenienti da diversi ambiti culturali. La prima collaborazione nata da questo progetto artistico è quella con Gianpiero D’Alessandro, importante artista poliedrico di fama internazionale – con una capsule collection in edizione limitata dedicata a tre luoghi simbolo italiani: l’isola di Capri, Roma e Milano. 🔗lopinionista.it

Dante Alighieri e l'autoritratto come racconto dell'artista da esule, l'incontro con il docente Alessandro Merci - Proseguono gli incontri collaterali alla Grande mostra esposta al Museo civico di San Domenico. La rassegna "Ritratti e autoritratti" promossa dall'associazione culturale San mercuriale propone un nuovo appuntamento dal titolo "Dante e l'autoritratto dell'artista esule", condotto per l'occasione... 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Parte il progetto creativo con l'artista Gianpiero D'Alessandro; ALCOTT SPACE: ARTE E MODA SI INCONTRANO ALLA DESIGN WEEK CON L’ARTISTA GIANPIERO D’ALESSANDRO; Comicon Napoli 2025, nuove collezioni manga e meet & greet con Gianpiero D’Alessandro; Sant’Anastasia, Gianpiero D’Alessandro presenta il suo libro: “Disegni di sogni”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alcott Space al Comicon 2025: ospite speciale l’artista Gianpiero D’Alessandro - Alcott lancia il progetto creativo Alcott Space, nato con l’obiettivo di rafforzare e innovare l’identità del brand attraverso una serie di collaborazioni ... 🔗ilmattino.it

Gianpiero D’Alessandro ospite al Pop Up Store Alcott a COMICON Napoli 2025 - Alcott lancia il progetto creativo Alcott Space, nato con l’obiettivo di rafforzare e innovare l’identità del brand attraverso una serie di collaborazioni con ... 🔗2anews.it

Comicon Napoli, Gianpiero D’Alessandro ospite all'Alcott Space - In esclusiva per Alcott Space, Gianpiero ha realizzato una capsule collection in edizione limitata dedicata a Capri, Roma e Milano: t-shirt in doppio colore bianco e nero, felpe, cappellini e tote bag ... 🔗ilroma.net