L’Arte va in vetrina Un week-end speciale

Il progetto si chiama "Vigevano c'è" ed è promosso dai commercianti del centro storico in collaborazione con il Distretto urbano del commercio "La Dimora Sforzesca" e con il supporto dell'Associazione commercianti e ha come obiettivo quello di riscoprire il centro cittadino. Per questo ogni prima domenica del mese è stato programmato un evento. Quello del prossimo week-end sarà "Arte in vetrina". Sarà per l'appunto L'Arte in ogni sua declinazione la protagonista con opere che saranno esposte sia nelle vetrine che negli spazi adiacenti le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa. A coloro che si troveranno a passeggiare lungo piazza Ducale e nelle vie del centro sarà offerta la possibilità di ammirare opere d'arte visiva, ma anche installazioni e fotografie e di assistere a varie performance.

