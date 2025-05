L’Arsenal impara a chiedere il prezzo per il target a centrocampo Hugo Larsson

L'Arsenal, guarda davanti alla semifinale della UEFA Champions League 202425 VS PSG. (Foto di Michael SteeleGetty Images)L'Arsenal è interessato a firmare il centrocampista internazionale svedese Hugo Laon del club tedesco Eintracht Frankfurt alla fine della stagione.Il centrocampista di 20 anni ha fatto abbastanza bene per il club tedesco e le sue esibizioni hanno attirato l'attenzione del Tottenham Hotspur e anche il Manchester City è entusiasta di lui.Secondo un rapporto di SportBild (HT Sportwitness), il giocatore potrebbe costare circa 60 milioni di euro in estate.

