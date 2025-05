L’Arsenal fai inchiesta per Evan Ndicka prima della mossa estiva

L'Arsenal, si guarda mentre uscirà per una sessione di allenamento. (Foto di Alex DavidsonGetty Images)L'Arsenal è molto interessato a firmare il difensore della Roma Evan Ndicka alla fine della stagione.Stanno cercando di migliorare la loro unità difensiva e hanno identificato il 25enne come bersaglio. Secondo un rapporto di Siamo La Roma, L'Arsenal è tra i club più interessati nella firma del difensore. Il giocatore costerà circa 30-40 milioni di euro e Mikel Arteta ha già fatto domande per il giocatore. Il 25enne è al culmine dei suoi poteri e potrebbe rivelarsi un'aggiunta di qualità per L'Arsenal. Hanno bisogno di più profondità nell'unità difensiva e l'Ivorian ha la fisicità e gli attributi tecnici per fare bene in Premier League.

