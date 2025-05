L’arcivescovo Forte | Da papa Francesco un’eredità esigente

papa pastore succeda un Pontefice teologo. Non sono pochi gli ambienti ecclesiastici che, dopo aver sopportato il caos creativo impresso nella Chiesa da un Bergoglio più incline alla tanto amata letteratura e poesia piuttosto che ai trattati su Dio, ripongono le loro speranze in un ritorno ad una figura più impostata e cattedratica. Ma proprio uno dei teologi più autorevoli in Italia, L'arcivescovo di Chieti, Bruno Forte, crede che non sia questo il fattore dirimente per il profilo di chi sarà chiamato a reggere il timone della barca di Pietro: "Certamente la guida della Chiesa esige anche chiarezza teologica, tuttavia questa può venire da bravi collaboratori – puntualizza –. Che il Signore ci dia il pastore che vuole e noi lo accoglieremo con fede e con amore". Nel frattempo non avverte un senso di smarrimento in questa fase della vita ecclesiale?"No, perché la Chiesa è sempre nelle mani di Dio che la guida e la custodisce perfino attraverso la fragilità dei suoi figli".

