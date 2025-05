L’annuncio shock di Jennyfer | ufficialmente in liquidazione dopo 40 anni

dopo 40 anni di attività va ufficialmente in liquidazione lo storico brand francese Jennyfer. La decisione arriva dalla dirigenza che, dopo un periodo difficoltà dal quale non sembra esserci possibilità di ripresa, ha presentato al tribunale del commercio di Bobigny la richiesta ufficiale di liquidazione giudiziaria.Jennyfer in liquidazione giudiziaria dopo 40 anniLo shock maggiore l’hanno avuto di dipendenti: sono 999 gli interessati da questa liquidazione giudiziaria, la quale ha come step successivo la cessazione dei pagamenti. Il sindacato CGT in un comunicato spiega come “Questo annuncio violento e brutale getta i dipendenti in una situazione di estrema precarietà. Denunciamo l’occultamento della procedura agli organi rappresentativi del personale”. 🔗 Metropolitanmagazine.it - L’annuncio shock di Jennyfer: ufficialmente in liquidazione dopo 40 anni Migliaia di dipendenti sconvolti e un annuncio che sembrava non dovesse arrivare mai:40di attività vainlo storico brand francese. La decisione arriva dalla dirigenza che,un periodo difficoltà dal quale non sembra esserci possibilità di ripresa, ha presentato al tribunale del commercio di Bobigny la richiesta ufficiale digiudiziaria.ingiudiziaria40Lomaggiore l’hanno avuto di dipendenti: sono 999 gli interessati da questagiudiziaria, la quale ha come step successivo la cessazione dei pagamenti. Il sindacato CGT in un comunicato spiega come “Questo annuncio violento e brutale getta i dipendenti in una situazione di estrema precarietà. Denunciamo l’occultamento della procedura agli organi rappresentativi del personale”. 🔗 Metropolitanmagazine.it

