L’anno rovente delle vertenze Macigno su moda e industria | La nostra storia perde pezzi

L’anno appartengono soprattutto al comparto moda, ma arrivano segnali di difficoltà anche da altri settori. Naturalmente non mancano settori che vanno meglio e imprese che investono, ma il forte calo della produzione industriale a livello nazionale determina contraccolpi anche sulla Toscana che è una delle regioni più industrializzate d’Italia". Parola di Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del governatore Eugenio Giani.Tra i casi più recenti c’è Targetti, storica azienda fiorentina di illuminazione, con la ventilata ipotesi di spostamento del reperto di produzione in Campania. Proprio ieri il tavolo di crisi in Regione concluso con un nulla di fatto. "Un’eccellenza nel campo dell’illuminazione che rischia di essere travolta dal progetto della proprietà, la 3F Filippi spa. 🔗 Lanazione.it - L’anno rovente delle vertenze. Macigno su moda e industria: "La nostra storia perde pezzi" "Nel fiorentino le aziende entrate in crisi nei primi mesi delappartengono soprattutto al comparto, ma arrivano segnali di difficoltà anche da altri settori. Naturalmente non mancano settori che vanno meglio e imprese che investono, ma il forte calo della produzionele a livello nazionale determina contraccolpi anche sulla Toscana che è unaregioni piùlizzate d’Italia". Parola di Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del governatore Eugenio Giani.Tra i casi più recenti c’è Targetti, storica azienda fiorentina di illuminazione, con la ventilata ipotesi di spostamento del reperto di produzione in Campania. Proprio ieri il tavolo di crisi in Regione concluso con un nulla di fatto. "Un’eccellenza nel campo dell’illuminazione che rischia di essere travolta dal progetto della proprietà, la 3F Filippi spa. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salta il trasloco delle classi. Istituto King, trovata l’intesa: resta a Muggiò un altro anno - Il King resta a Muggiò. Almeno per il prossimo anno scolastico. La Provincia ha ospitato un incontro per affrontare l’ipotesi del trasferimento di alcune sezioni dell’istituto Martin Luther King, sorta dalla necessità di garantire spazi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche agli studenti, il cui numero negli ultimi anni è in progressiva espansione. La proposta pervenuta da parte dell’amministrazione di Nova Milanese alla Provincia di mettere a disposizione un plesso per risolvere la questione legata alla disponibilità degli spazi del King è stata accolta favorevolmente, ma i ... 🔗ilgiorno.it

Incidenti in monopattino, sette morti da inizio anno - (Adnkronos) – Sette persone sono morte da inizio anno in incidenti con il monopattino. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'osservatorio Asaps. Dal 2020 a oggi le vittime sono 71: 1 nel 2020, 12 nel 2021, 12 nel 2022, 19 nel 2023, 20 nel 2024. Da inizio 2025, sono morti sette uomini, cinque stranieri e […] L'articolo Incidenti in monopattino, sette morti da inizio anno proviene da Webmagazine24. 🔗.com

La Spal fa ricchi i procuratori: in un anno sborsati 872mila euro. E’ record in Serie C - Oltre 870mila euro. Record assoluto – e per distacco – di tutta la Serie C. Considerati, tra l’altro, tutti e tre i gironi. E, se si allarga lo sguardo, anche più di mezza Serie B. La cifra (per la precisione pari a 872.391,68 euro) si riferisce ai corrispettivi che la Spal ha elargito nell’anno... 🔗ferraratoday.it

Ne parlano su altre fonti

L’anno rovente delle vertenze. Macigno su moda e industria: La nostra storia perde pezzi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’anno rovente delle vertenze. Macigno su moda e industria: "La nostra storia perde pezzi" - Dalla Gkn fino alla più recente crisi Targetti. Fabiani: "Oltre 40 posti a rischio e la fine di un’era". Dal tessile alla minuteria metallica passando per la pelletteria: 1.758 addetti coinvolti e 42 ... 🔗lanazione.it

L’attività 2024 dell’Ufficio Vertenze della Cisl Monza Brianza/Lecco - Mastroberti: “In aumento anche le dimissioni volontarie per motivi di malessere lavorativo e un incremento del 30% delle denunce di malattie professionali” LECCO – L’Ufficio Vertenze della ... 🔗lecconotizie.com

Nissan peggiora le stime sulle perdite dell'anno fiscale - I costi di ristrutturazione più ampi del previsto pesano come un macigno su Nissan, costretta a rivedere al rialzo le stime sulle perdite per l'anno fiscale terminato a marzo. La terza casa ... 🔗ansa.it