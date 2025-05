L’anno delle stragi sul lavoro da Enel Green Power a Eni | Le aziende forti non appaltino la sicurezza

lavoro, spesso operai dell'appalto e del subappalto in molti casi con una grande azienda come committente che, in tre episodi, era riferibile al pubblico. Bisogna guardarle da lontano le stragi sul lavoro del 2024 per coglierne il minimo comun denominatore. Ventisette morti, ventisette lavoratori mai tornati a casa. Vite finite sotto terra come i cinque operai nelle fogne di Casteldaccia e i sette tecnici della centrale Enel Green Power di Bargi, travolte da un'esplosione e bruciate come quelle dei due dipendenti della Toyota Material Handling a Bologna e quelle dei cinque dell'Eni di Calenzano.Gli aspetti in comuneE ancora, purtroppo, donne e uomini uccisi dallo sfruttamento al quale si erano piegati per fame come Aurora e Sara Esposito, sorelle gemelle, e Samuel Tafciu, il più giovane di tutti, diciotto anni compiuti da poco: saltarono in aria in una fabbrica illegale di fuochi d'artificio a Ercolano dove lavoravano per 250 euro a settimana.

Enel Drive ed Enel solare eletti prodotti dell'anno 2025 - Si è tenuta ieri sera la cerimonia di premiazione di "Eletto Prodotto dell'Anno", il prestigioso riconoscimento internazionale all'innovazione presente in oltre 45 Paesi.

Ilary Blasi: "Sono una fancazzista, lavoro due mesi l'anno. La mia vita ormai è un reality" - Tornata al timone di un programma tv, Ilary Blasi si racconta in un'intervista a Le Iene.

Corsia veloce filiera 4+2 tecnico – professionale: un anno in meno di scuola e subito nel mondo del lavoro - La proposta del governo riguardante la filiera 4+2 tecnico-professionale mira a ridurre un anno di studio per quegli studenti già indirizzati sulla "corsia veloce" verso il mondo del lavoro.

Strage infinita. Lavoro, gli incidenti sono in calo ma i morti no. Perché? - La Giornata mondiale per la sicurezza arriva in un momento drammatico: nei primi due mesi dell'anno si sono già contate 138 vittime (+16% rispetto al 2024) ... 🔗msn.com

Morti sul lavoro, la strage senza fine: 138 vittime in due mesi. Il Primo Maggio triste di chi ricorda. Meloni: «Dobbiamo agire» - L'ultimo dramma si è verificato il 29 aprile, solo due giorni fa. Un operaio di 35 anni è morto schiacciato dalla pala del Bobcat a Soresina, nel Cremonese. 🔗msn.com

Un anno fa la strage di Suviana. La figlia di una vittima: “Aiutare chi è sopravvissuto” - Sono i sette morti della strage di Suviana, sette lavoratori che esattamente un anno fa hanno perso la vita nell’esplosione della centrale elettrica Enel di Bargi. Oggi le commemorazione nel ... 🔗dire.it