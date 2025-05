Landini | governo non va direzione giusta

governo "non sta facendo quello che si deve fare, perché i morti sul lavoro stanno aumentando, non diminuendo. E aumentano anche gli infortuni. Siamo di fronte a una vera e propria strage che bisogna fermare". Così Landini, leader Cgil dal corteo a Roma per il 1°Maggio. "Non è sufficiente stanzare un po' di soldi, è necessario cambiare le leggi e cambiare il modello d'impresa". "Confronti finora non ci sono sono stati e i provvedimenti non vanno nella direzione giusta"dice Landini."Basta con la propaganda,il governo risolva problemi" 🔗 11.35 Il"non sta facendo quello che si deve fare, perché i morti sul lavoro stanno aumentando, non diminuendo. E aumentano anche gli infortuni. Siamo di fronte a una vera e propria strage che bisogna fermare". Così, leader Cgil dal corteo a Roma per il 1°Maggio. "Non è sufficiente stanzare un po' di soldi, è necessario cambiare le leggi e cambiare il modello d'impresa". "Confronti finora non ci sono sono stati e i provvedimenti non vanno nella"dice."Basta con la propaganda,ilrisolva problemi" 🔗 Servizitelevideo.rai.it

La denuncia del nuovo Soumahoro contro Meloni e il governo va al Tribunale dei Ministri - La Procura di Roma ha inviato al Tribunale dei Ministri la denuncia presentata lo scorso 3 febbraio da Lam Magok Biel Ruei, vittima e testimone delle torture del comandante della polizia giudiziaria libica Osama Almasri. Nella denuncia si accusano la premier Giorgio Meloni e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi di favoreggiamento. L'incartamento andrà a corredo del fascicolo già trasmesso al Tribunale dei ministri dopo la denuncia presentata in precedenza dall'avvocato Luigi Li Gotti in cui oltre al favoreggiamento si ipotizzano anche i reati di peculato e omissioni di atti d'ufficio. 🔗iltempo.it

In Svezia un ministro del governo va in congedo parentale per 5 settimane: “Divido i compiti con mia moglie” - Il ministro dell’Agricoltura svedese Peter Kullgren sarà il primo uomo di governo a prendere un congedo parentale nella storia del Paese. Una scelta personale, ma che riflette un modello di società in cui i padri sono sempre più partecipi nella distribuzione dei compiti di cura: "Una giornata con un bambino di un anno è varia quasi come quella di un ministro".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Landini al governo: “Basta finte trattative”. E abbraccia Schlein nella piazza del Primo maggio - La presidente del Consiglio festeggia la giornata dedicata ai lavoratori sottolineando i risultati raggiunti. Le critiche dei sindacati e delle opposizioni ... 🔗huffingtonpost.it

Primo maggio, Landini attacca il Governo in occasione della Festa dei Lavoratori - Durante le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori del Primo maggio 2025, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha espresso una forte critica al governo di Giorgia Meloni con un intervent ... 🔗notizie.it

Landini: “Più precari e i giovani scappano. Basta propaganda” - Il segretario della Cgil attacca il governo: “Si vantano di risorse aggiuntive che non ci sono e ci rivendono la stessa cosa” ... 🔗repubblica.it