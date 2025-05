Landini minaccia Meloni e governo | Risposte subito O mobilitazione

Tutti in piazza per il Primo Maggio, tutti ai Fori Imperiali di Roma. Tra questi tutti, ovviamente, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il quale ha lanciato la consueta minaccia diretta all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Con l'incontro dell'8 maggio alle porte, Landini si auspica un vero confronto: "Se il confronto con il governo sarà finto, senza Risposte, e se non verrà aperta una vera trattativa, si aprirà una fase di mobilitazione e di sostegno della piattaforma unitaria che abbiamo presentato a questo governo due anni fa e anche ai precedenti, ma non è mai stata presa in considerazione", ha tuonato. Pronto a tutto, insomma. Mister Cgil ha denunciato la mancanza di un dialogo autentico tra le parti, sostenendo che le proposte avanzate dal sindacato siano state sistematicamente ignorate.

