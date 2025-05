Landini Cgil sollecita mobilitazione per sicurezza sul lavoro | referendum in arrivo

mobilitazione e di sostegno alla piattaforma unitaria per la sicurezza sul lavoro". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concludendo dal palco ai Fori Imperiali a Roma la manifestazione del Primo maggio, in vista dell'incontro dell'8 maggio, che si augura sia "di trattativa vera". "Dobbiamo usare tutti gli strumenti democratici, anche quello del voto. Un diritto conquistato quello di andare a votare", aggiunge poi Landini riferendosi ai referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, tra cui c'è anche un quesito sulla sicurezza. 🔗 Quotidiano.net - Landini (Cgil) sollecita mobilitazione per sicurezza sul lavoro: referendum in arrivo "Se dal governo non ci saranno risposte adeguate, credo si debba aprire una fase die di sostegno alla piattaforma unitaria per lasul". Lo dice il segretario generale della, Maurizio, concludendo dal palco ai Fori Imperiali a Roma la manifestazione del Primo maggio, in vista dell'incontro dell'8 maggio, che si augura sia "di trattativa vera". "Dobbiamo usare tutti gli strumenti democratici, anche quello del voto. Un diritto conquistato quello di andare a votare", aggiunge poiriferendosi aidell'8 e 9 giugno sue cittadinanza, tra cui c'è anche un quesito sulla. 🔗 Quotidiano.net

VIDEO Landini a Perugia per promuovere i 5 referendum voluti dalla CGIL: "chiediamo ia massima mobilitazione dei cittadini" - Assemblea delle assemblee della Cgil Umbria a Perugia. “Abbiamo bisogno di cambiare le cose – ha detto la segretaria regionale, Maria Rita Paggio – e chiediamo ai cittadini di farlo in prima persona”. “È importante andare a votare perché questi referendum migliorano i diritti delle persone che... 🔗perugiatoday.it

25 aprile: Landini (Cgil) invita alla mobilitazione per la democrazia - "Il 25 aprile non è che si deve bere, non è che beviamo e quindi dobbiamo essere sobri. E' una giornata di mobilitazione e di lotta per affermare i valori della democrazia nel nostro Paese e ricordare bene tutti che senza la sconfitta del nazismo e del fascismo, quindi senza la lotta di resistenza, senza la scelta di chi antifascista si è schierato, noi oggi non avremmo la democrazia e la libertà". 🔗quotidiano.net

Maurizio Landini assedia le sedi Rai: il diktat di mister Cgil - Inizia la battaglia mediatica della Cgil per fare da gran cassa ai cinque referendum dell’8 e 9 giugno. Ieri il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si è palesato davanti alla sede Rai di via Teulada (quella di viale Mazzini è chiusa per le bonifiche da amianto, ndr), poi è stata la volta “dell’assedio” alla sede della tv pubblica di Napoli. E si proseguirà così a macchia di leopardo per attirare l’attenzione sulle consultazioni referendarie. 🔗liberoquotidiano.it

Landini (Cgil) sollecita mobilitazione per sicurezza sul lavoro: referendum in arrivo - Il segretario Cgil Maurizio Landini chiede azioni per la sicurezza sul lavoro e annuncia referendum su lavoro e cittadinanza. 🔗msn.com

Primo maggio, sindacati in piazza. Landini: 'Senza risposte dal governo pronti alla mobilitazione' - Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. I leader sindacali in tre luoghi simbolo. Conte: 'Al referendum quattro sì per il lavoro'. Schlein in piazza a Roma, l'abbraccio con il leader del ... 🔗ansa.it

Sindacati in piazza: “Basta morti sul lavoro”. Landini al governo: “Senza risposte, mobilitazione” - Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio da tre città simbolo di tragedie e infortuni. Chiedono di cancellare il subappalto a cascato. Ma la Cisl apre a Palazzo ... 🔗repubblica.it