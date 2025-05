Landini a Meloni | Salari aumentati? Ipocrisia Il governo non c’entra nulla ha alzato le tasse

Landini, ha replicato a Giorgia Meloni, secondo cui i Salari degli italiani sarebbero aumentati. “Quando l’ho sentita pensavo di aver sbagliato canale – ha detto Landini – se i Salari, in parte, sono aumentati, è solo merito degli accordi sindacali. Il governo non c’entra nulla, anzi, al contrario ha aumentato le tasse per i lavoratori dipendenti e per i pensionati“.L'articolo Landini a Meloni: “Salari aumentati? Ipocrisia. Il governo non c’entra nulla, ha alzato le tasse” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Landini a Meloni: “Salari aumentati? Ipocrisia. Il governo non c’entra nulla, ha alzato le tasse” Dal palco di Roma, durante la Festa dei lavoratori del Primo maggio, il segretario generale della Cgil, Maurizio, ha replicato a Giorgia, secondo cui idegli italiani sarebbero. “Quando l’ho sentita pensavo di aver sbagliato canale – ha detto– se i, in parte, sono, è solo merito degli accordi sindacali. Ilnon, anzi, al contrario ha aumentato leper i lavoratori dipendenti e per i pensionati“.L'articolo: “. Ilnon, hale” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

