Lanciano droga dalla finestra | giù c' erano i carabinieri

carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine e denunciato per lo stesso reato un 19enne. Arrivati in corso Resina, nei pressi dell’abitazione del 21enne, i militari hanno notato che da una. 🔗 Napolitoday.it - Lanciano droga dalla finestra: giù c'erano i carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine e denunciato per lo stesso reato un 19enne. Arrivati in corso Resina, nei pressi dell’abitazione del 21enne, i militari hanno notato che da una. 🔗 Napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Giù dalla finestra a scuola, un video e le offese. “Nessuno dice la verità” - Prato, 4 marzo 2025 – Un video nel quale si vede il ragazzo a terra dopo la caduta dal terzo piano dell’istituto Buzzi. E poi un commento agghiacciante da parte di due studenti. Il video sta circolando veloce in rete, fra le varie chat dei ragazzi (anche di altri istituti scolastici della città) in seguito al dramma avvenuto venerdì mattina prima dell’inizio delle lezioni nell’istituto di viale della Repubblica di Prato, quando uno studente di quarta superiore è precipitato dal terzo piano facendo un volo di dieci metri. 🔗lanazione.it

Donna trovata morta in strada dopo il volo giù da una finestra - Aveva denunciato maltrattamenti la donna trovata a Bologna, presumibilmente caduta dalla finestra della sua abitazione in zona Barca. È successo martedì in via Tolstoi nel capoluogo emiliano. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno visto il corpo della donna. Indaga... 🔗europa.today.it

Ancora bar nel mirino: buttano giù una porta finestra, rubati i soldi delle slot machines - TRIESTE - Non si ferma la scia di furti ai danni di esercizi commerciali. Nella notte appena trascorsa ignoti hanno abbattuto una porta finestra del Kung Fu Panda, bar che si trova all'interno del comprensorio dell'ex Stock, a Roiano. Sul posto la polizia di Stato e la scientifica per i rilievi... 🔗triesteprima.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lanciano droga dalla finestra: giù c'erano i carabinieri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media