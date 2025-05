L' analisi delle spoglie di San Ciriaco l' IA ha ricreato i lineamenti e ipotizzato la sua voce - VIDEO

ANCONA – Le più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale e radiologia, grazie a un progetto innovativo durato due anni e fortemente voluto dall'arcivescovo Angelo Spina, hanno permesso di "riportare in vita" l'immagine del santo vissuto nel IV secolo d.C., offrendo dettagli inediti sulla.

Torre le Nocelle: la tradizione del Falò di San Ciriaco accende la notte - Sabato 15 marzo, a partire dalle 20:30, Torre Le Nocelle ospiterà l'attesissimo Falò di San Ciriaco, un evento che celebra la tradizione e la cultura locale. La serata sarà animata dalla musica dal vivo dei Malaffare, seguita dal dj set di ElBako feat. Walter Vivarelli, per una notte all'insegna...

La Fiera di San Ciriaco sarà organizzata e gestita da Ancona Servizi. La Commissione dà parere favorevole - ANCONA – Questa mattina l'ottava commissione ha espresso parere favorevole a riguardo dell'affidamento in house dell'organizzazione e gestione della fiera di San Ciriaco. Il provvedimento verrà adesso discusso e, con ogni probabilità, deliberato a nel Consiglio comunale di domani. In sostanza da...

Ancona, torna la Fiera di San Ciriaco: tutte le novità dell'edizione 2025 - Ancona, 22 aprile 2025 – Torna uno degli appuntamenti più attesi della città di Ancona: la Fiera di San Ciriaco, in programma dal 1 al 4 maggio, si presenta quest'anno con una veste rinnovata e un nuovo slogan, "da mare a mare". Luoghi principali della fiera La fiera si snoderà lungo Viale della Vittoria, Piazza Cavour, Corso Garibaldi e Piazza Pertini, per concludersi idealmente in Piazza della Repubblica, dove si terrà la cerimonia ufficiale di consegna delle civiche benemerenze.

