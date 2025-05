Lamine Yamal non corre nemmeno scivola sul prato

Lamine Yamal, 18 anni il 13 luglio, riceve palla sulla fascia destra con l’esterno sinistro e non c’è niente che la squadra di Inzaghi possa fare per impedirgli di creare qualcosa di pericoloso. Al massimo può negoziare sul quanto pericoloso, evitare che passi in mezzo a tutti i corpi e calci tutti i palloni nell’angolo vuoto della porta, che vinca da solo un’eliminatoria di Champions League.Al 24’ non è stato possibile opporsi. Lamine Yamal riceve con Marcus Thuram addosso e sembra aver perso palla. Sembra troppo leggero su quel pallone e rispetto al suo avversario pare un bambino. Lamine Yamal però resiste, gira intorno a Thuram - ha più scaltrezza, più equilibrio - e prende velocità. A quel punto la difesa dell’Inter è tutta praticamente schierata e va in scena uno dei conflitti archetipici per cui seguiamo il calcio: l’individuo contro il collettivo, il dribblatore solitario contro una schiera di nemici. 🔗 Ultimouomo.com - Lamine Yamal non corre nemmeno, scivola sul prato Ci sono stati venti minuti di partita in cui l’Inter è stata ridotta a pregare., 18 anni il 13 luglio, riceve palla sulla fascia destra con l’esterno sinistro e non c’è niente che la squadra di Inzaghi possa fare per impedirgli di creare qualcosa di pericoloso. Al massimo può negoziare sul quanto pericoloso, evitare che passi in mezzo a tutti i corpi e calci tutti i palloni nell’angolo vuoto della porta, che vinca da solo un’eliminatoria di Champions League.Al 24’ non è stato possibile opporsi.riceve con Marcus Thuram addosso e sembra aver perso palla. Sembra troppo leggero su quel pallone e rispetto al suo avversario pare un bambino.però resiste, gira intorno a Thuram - ha più scaltrezza, più equilibrio - e prende velocità. A quel punto la difesa dell’Inter è tutta praticamente schierata e va in scena uno dei conflitti archetipici per cui seguiamo il calcio: l’individuo contro il collettivo, il dribblatore solitario contro una schiera di nemici. 🔗 Ultimouomo.com

