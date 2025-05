Lamine Yamal incanta contro l’Inter il papà impazzisce in tribuna | il video diventa virale

papà Mounir al gol-capolavoro del figlio Lamine in Barcellona-Inter è diventata virale: sulle tribune del Montjuic, Lamal senior sfoga tutta la sua esultanza alternando momenti di puro entusiasmo a sfoghi di rabbia per scaricare la tensione. Ben presto il filmato ha fatto il giro del web con milioni di visualizzazioni. 🔗 L'incontenibile felicità diMounir al gol-capolavoro del figlioin Barcellona-Inter èta: sulle tribune del Montjuic, Lamal senior sfoga tutta la sua esultanza alternando momenti di puro entusiasmo a sfoghi di rabbia per scaricare la tensione. Ben presto il filmato ha fatto il giro del web con milioni di visualizzazioni. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Barcellona, Lamine Yamal lancia la sfida all’Inter: contro i nerazzurri la centesima in blaugrana - Barcellona, dopo la vittoria in Coppa del Re l’entusiasmo è alle stelle: Lamine Yamal vuole festeggiare in grande stile le 100 presenze Il Barcellona si conferma spietato contro il Real Madrid, vincendo 3-2 la finale di Copa del Rey e mantenendo vivo il sogno triplete. Ora però tutta l’attenzione si sposta sulla semifinale di Champions […] 🔗calcionews24.com

Il video di Lamine Yamal subito dopo la fine della sontuosa partita contro l’Inter: era invelenito - Il video di Lamine Yamal dopo Barcellona-Inter di Champions che mostra tutta la personalità dell'attaccante catalano. Gli consegnano una maglia celebrativa ma lui è infuriato per il risultato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inter, Thuram incanta contro il Feyenoord: gol, giocate, una traversa (ma anche un giallo) per i quarti – le pagelle - Inter, le pagelle di Marcus Thuram dopo la vittoria contro il Feyenoord: il francese incanta San Siro con un gran gol e giocate di qualità L’Inter stacca il biglietto per i quarti di finale della Champions League: i nerazzurri trascinati da un immenso Marcus Thuram hanno la meglio sul Feyenoord a San Siro e ora […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Lamine Yamal incanta contro l’Inter, il papà impazzisce in tribuna: il video diventa virale; Lamine Yamal incanta l’Europa: Barcellona sogna con lui; Barcellona-Inter, Lamine Yamal segna e il padre quasi smonta le tribune VIDEO; Yamal segna un gol impossibile contro l'Inter in Champions: è ingabbiato da cinque giocatori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lamine Yamal incanta contro l’Inter, il papà impazzisce in tribuna: il video diventa virale - L'incontenibile felicità di papà Mounir al gol-capolavoro del figlio Lamine in Barcellona-Inter è diventata virale: sulle tribune del Montjuic, Lamal ... 🔗fanpage.it

Barcellona-Inter, Lamine Yamal segna e il padre quasi smonta le tribune VIDEO - Lamine Yamal incanta il mondo con le sue giocate e i suoi goal, ma la scena se la prende il padre del talento spagnolo sugli spalti. Nel ... 🔗msn.com

Il video di Lamine Yamal subito dopo la fine della sontuosa partita contro l’Inter: era invelenito - Il video di Lamine Yamal dopo Barcellona-Inter di Champions che mostra tutta la personalità dell'attaccante catalano ... 🔗fanpage.it