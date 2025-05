Lamine Yamal avvisa l’Inter | Andremo in finale! Segreto? Mi diverto

Lamine Yamal manda già un avviso all'Inter dopo l'andata delle semifinali di Champions League, partita finita 3-3, dove lui ha segnato e ha fatto il fenomeno. Le sue parole.Segreto – Lamine Yamal è un fenomeno assoluto, uno dei quei giocatori, come sostiene lo stesso Simone Inzaghi, che nasce una volta ogni 50 anni. Il fenomeno spagnolo, 17 anni, ha incantato ieri al Montjuic, realizzando un clamoroso (quello del 2-1) e colpendo addirittura due travese. A CBS Sports, ha commentato in questo modo il suo modo di giocare: «Cerco di divertirmi, credo che sia questo il Segreto. Non penso a niente, gioco solo il calcio che ho e cerco di fare in modo che la gente si diverta a guardare una partita. Non ho ancora fatto niente; ho molto da fare e spero che continui così al mio ritorno».CONVINZIONE – Poi con un pizzico di spocchia parlando anche del ritorno a San Siro, quando il suo Barcellona giocherà nuovamente contro l'Inter il 6 maggio.

Yamal avvisa l'Inter e le altre rivali: «Il Barcellona è favorito per vincere la Champions! Siamo una squadra diversa…» - di RedazioneYamal avvisa l'Inter e le altre rivali: «Il Barcellona è favorito per vincere la Champions! Siamo una squadra diversa…» Le parole dell'esterno blaugrana In una lunga intervista rilasciata a Sport, Lamine Yamal, attaccante del Barcellona si è soffermato anche sulla Champions League, esprimendo grande ambizione e obiettivi importanti per il futuro del club blaugrana. L'Inter e le altre squadre sono avvisati, anche se prima di pensare in grande, la squadra di Inzaghi dovrà sicuramente superare l'avversario ostico, ossia il match dei quarti contro il Bayern Monaco.

Barcellona, Lamine Yamal lancia la sfida all'Inter: contro i nerazzurri la centesima in blaugrana - Barcellona, dopo la vittoria in Coppa del Re l'entusiasmo è alle stelle: Lamine Yamal vuole festeggiare in grande stile le 100 presenze Il Barcellona si conferma spietato contro il Real Madrid, vincendo 3-2 la finale di Copa del Rey e mantenendo vivo il sogno triplete. Ora però tutta l'attenzione si sposta sulla semifinale di Champions

Inter, Lamine Yamal sicuro: "Il Barcellona andrà in finale". - A poche ore dalla semifinale di Champions League contro l'Inter, Lamine Yamal ha suonato la carica alla squadra rispondendo con personalità alle domande della giornalista. Intervistato da Prime Video, Yamal ha dichiarato che sognava di giocare la finale di Champions già quando da bambino giocava al parco con gli amici.

