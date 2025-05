Lamine Yamal avverte l’Inter | Andremo in finale

Lamine Yamal non si è nascosto. Così come aveva detto prima della partita, il classe 2007 è convinto che il suo Barça conquisterà la finale di Champions a dieci di distanza dall'ultima volta.

Cosa riportano altre fonti

Lamine Yamal avvisa l’Inter: «Andremo in finale! Segreto? Mi diverto» - Lamine Yamal manda già un avviso all’Inter dopo l’andata delle semifinali di Champions League, partita finita 3-3, dove lui ha segnato e ha fatto il fenomeno. Le sue parole. SEGRETO – Lamine Yamal è un fenomeno assoluto, uno dei quei giocatori, come sostiene lo stesso Simone Inzaghi, che nasce una volta ogni 50 anni. Il fenomeno spagnolo, 17 anni, ha incantato ieri al Montjuic, realizzando un clamoroso (quello del 2-1) e colpendo addirittura due travese. 🔗inter-news.it

Barcellona, Lamine Yamal lancia la sfida all’Inter: contro i nerazzurri la centesima in blaugrana - Barcellona, dopo la vittoria in Coppa del Re l’entusiasmo è alle stelle: Lamine Yamal vuole festeggiare in grande stile le 100 presenze Il Barcellona si conferma spietato contro il Real Madrid, vincendo 3-2 la finale di Copa del Rey e mantenendo vivo il sogno triplete. Ora però tutta l’attenzione si sposta sulla semifinale di Champions […] 🔗calcionews24.com

Champions League, Lamine Yamal avverte tutti: “Solo un club è più forte del Barcellona” - La stellina della Spagna e del Barcellona, Lamine Yamal, ha le idee chiarissime sul futuro della stagione dei catalani: solo una squadra può batterli. Gli ultimi 30 anni di calcio hanno completamente ridisegnato la cartina geografica dei principali club: l’Italia è stata lentamente esautorata dal suo ruolo egemone, l’Inghilterra e la Premier League hanno conquistato il trono rimasto vacante, alcuni club storici, come Schalke 04 e Valencia hanno abdicato in favore di nuove piazze come Leverkusen, Dortmund, Bilbao e in generale i Paesi Baschi. 🔗rompipallone.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il video di Lamine Yamal subito dopo la fine della sontuosa partita contro l’Inter: era invelenito - Il video di Lamine Yamal dopo Barcellona-Inter di Champions che mostra tutta la personalità dell'attaccante catalano ... 🔗fanpage.it

Yamal prodigio senza età. Inzaghi e Bastoni impressionati, non Thuram: «Due giocatori sono meglio di lui» - Yamal fa ammattire l’Inter dando ennesima prova di un talento anormale. Giocate magiche e oltre 100 tocchi. Quasi tutti impressionati Lamine Yamal è un fenomeno e in quanto tale non si preoccupa di av ... 🔗calcionews24.com

La STELLA lascia il riscaldamento: allarme in Barça-Inter - Sorpresa clamorosa allo Stadio Olimpico di Montjuic a pochi istanti dal fischio d’inizio. Lamine Yamal, infatti, ha lasciato all’improvviso il riscaldamento per un problema all’inguine. Su consiglio ... 🔗passioneinter.com