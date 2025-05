L' amica i testimoni Emanuela Orlandi Su Mirella 42 anni di attesa straziante

anni fa la scomparsa di Mirella Gregori. L'intervista alla sorella Maria Antonietta: "Brancoliamo nel buio, solo ipotesi. Spero che l'amica abbia raccontato ciò che sa alla Commissione d'inchiesta" 🔗 Ilgiornale.it - L'amica, i testimoni, Emanuela Orlandi. "Su Mirella 42 anni di attesa straziante" Quarantaduefa la scomparsa diGregori. L'intervista alla sorella Maria Antonietta: "Brancoliamo nel buio, solo ipotesi. Spero che l'abbia raccontato ciò che sa alla Commissione d'inchiesta" 🔗 Ilgiornale.it

Approfondimenti da altre fonti

Emanuela Orlandi, l'ex poliziotta: «In Calabria per senitre la sua amica del cuore Daniela Marzari. Per me fu vittima di un mascalzone, rapita o strangolata» - È durata circa un'ora l'audizione in Commissione di Maria Vozzi, funzionaria della Squadra Mobile di Roma, sezione omicidi, all'epoca della scomparsa di Emanuela... 🔗ilmessaggero.it

L’amica di Emanuela Orlandi non si presenta in commissione d’inchiesta: era fra le ultime ad averla vista - Frequentava insieme ad Emanuela Orlandi la scuola di musica sacra, erano uscite insieme dalla lezione quel 22 giugno 1983: fra le ultime ad averla vista, ha annullato ieri sera la sua audizione in commissione d'inchiesta senza proporre nuove date.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Emanuela Orlandi, parla l’ex poliziotta Vozzi: “Rapita, strangolata…può esserle successo di tutto. Sono andata in missione in Calabria per sentire una sua amica” - “Non ricordo quasi nulla del caso di Emanuela, anche perché le donne all’epoca non erano molto considerate nella polizia, per cui tante cose non le venivano a dire a me”: queste le parole di Maria Vozzi davanti alla commissione parlamentare di inchiesta che indaga sulle misteriose scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. La Vozzi, oggi 83enne e in pensione, all’epoca dei fatti era nella Squadra Mobile di Roma guidata da Nicola Cavaliere, il capo della sezione Omicidi ascoltato la scorsa settimana. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'amica, i testimoni, Emanuela Orlandi. Su Mirella 42 anni di attesa straziante; Caso Emanuela Orlandi, cambia la ricostruzione. Un'amica della scuola di musica: «Alla fermata del bus non c'era»; Emanuela Orlandi, la sua “amica più intima” Gabriella convocata in commissione d’inchiesta; Commissione Orlandi Gregori, convocate le amiche di Emanuela e Mirella: perché sono testimoni chiave. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'amica, i testimoni, Emanuela Orlandi. "Su Mirella 42 anni di attesa straziante" - Quarantadue anni fa la scomparsa di Mirella Gregori. L'intervista alla sorella Maria Antonietta: "Brancoliamo nel buio, solo ipotesi. Spero che l'amica abbia raccontato ciò che sa alla Commissione d'i ... 🔗ilgiornale.it

Emanuela Orlandi, i dettagli mai raccontati: l'amica Sabrina Calitti rompe il silenzio - Sono passati oltre quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, eppure il mistero che avvolge il suo ... assume un peso particolare la recente audizione di Sabrina Calitti, coetanea, amica e ... 🔗notizie.it

Orlandi, l’amica di Emanuela annulla l’audizione in commissione: era fra le ultime ad averla vista - Si tratta di Sabrina Calitti, un'amica con cui Emanuela Orlandi frequentava la scuola di musica Ludovico Da Victoria, per le lezioni di canto corale. Dopo un primo momento di sgomento, al quale ... 🔗fanpage.it