Lamezia Terme Cimino Era Ora | Servono interventi concreti per sostenere gli esercenti

esercenti lametini sono lasciati soli”. Parola dell’avvocata Luisa Cimino, candidata al consiglio comunale nella lista civica Era Ora, a sostegno della candidata sindaca Doris Lo Moro, in vista delle amministrative del 25 e 26 maggio.Cimino, da anni attiva come legale sul territorio, ha denunciato una lunga serie di problematiche che affliggono il commercio locale, a partire da criticità strutturali fino ad arrivare alla scarsa attenzione amministrativa. “Mi occupo da tempo delle difficoltà che vivono gli esercenti lametini: mancano parcheggi, il degrado urbano è evidente, e la presenza di topi e blatte è ormai un’emergenza sanitaria oltre che un problema di decoro”. 🔗 Laprimapagina.it - Lamezia Terme. Cimino (Era Ora): “Servono interventi concreti per sostenere gli esercenti” La candidata al consiglio comunale punta il dito contro l’inerzia dell’amministrazione uscente e propone una nuova sinergia pubblico-privato.“La vitalità di una città si misura anche dalla salute del suo tessuto commerciale. E oggi glilametini sono lasciati soli”. Parola dell’avvocata Luisa, candidata al consiglio comunale nella lista civica Era Ora, a sostegno della candidata sindaca Doris Lo Moro, in vista delle amministrative del 25 e 26 maggio., da anni attiva come legale sul territorio, ha denunciato una lunga serie di problematiche che affliggono il commercio locale, a partire da criticità strutturali fino ad arrivare alla scarsa attenzione amministrativa. “Mi occupo da tempo delle difficoltà che vivono glilametini: mancano parcheggi, il degrado urbano è evidente, e la presenza di topi e blatte è ormai un’emergenza sanitaria oltre che un problema di decoro”. 🔗 Laprimapagina.it

Su questo argomento da altre fonti

Operaio di 53 anni muore a Lamezia Terme precipitando da un’impalcatura - Un operaio di 53 anni, Roberto Falbo, è morto cadendo da un’impalcatura in una fabbrica per la produzione di mangimi a Lamezia Terme. Falbo, che era un dipendente della fabbrica, è deceduto sul colpo ed a nulla sono valsi i soccorsi prestatigli dal personale del 118, intervenuto insieme ai carabinieri ed ai vigili del fuoco. Sul posto anche il personale dello Spsal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Terme di Montecatini, deserta anche la seconda asta. Il prezzo era sceso a 35 milioni - Montecatini Terme, 11 marzo 2025 – L’asta per le Terme di Montecatini è andata deserta. Nell'ambito del concordato preventivo in continuità che coinvolge la società Terme di Montecatini spa, è il secondo flop per la cessione congiunta dei principali immobili del suo patrimonio. Il termine per presentare eventuali offerte è scaduto stamani alle 11 senza che alcuna proposta – né in formato cartaceo né digitale – fosse ricevuta dallo studio notarile incaricato della procedura. 🔗lanazione.it

Lamezia Terme. Salvatore Mete: secondo posto a X Factor Albania, unico italiano in finale - Salvatore Mete, allievo della RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, si è classificato al secondo posto durante la finale di X Factor Albania. Salvatore Mete ha raggiunto la finale di X Factor Albania dopo un percorso emozionante e ricco di sfide ed è arrivato al secondo posto. Tra i tre italiani in gara, aveva conquistato il pubblico albanese durante le Audition con una performance appassionata di “Mon Amour” di Slimane, ricevendo 4 “Sì” unanimi dai giudici. 🔗laprimapagina.it

Su questo argomento da altre fonti

Avv. Luisa Cimino - Lista Civica Era Ora Lamezia Terme: gli esercenti hanno bisogno di un’amministrazione attiva.; Traffico di stupefacenti, scarcerato Francesco Cimino: era indagato nell'operazione Artemis; Lamezia, Luisa Cimino candidata nella lista “Era Ora” a sostegno Lo Moro: 'Partire da una riorganizzazione dell’apparato amministrativo'; Franco Cimino: Bella serata a Catanzaro e buona la prima di Ama Calabria. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Traffico di stupefacenti, scarcerato Francesco Cimino: era indagato nell'operazione Artemis - Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza presentata dall’avvocato Luigi Luppino, ha concesso gli arresti domiciliari a Francesco Cimino, 53 ... 🔗msn.com

Operazione “Artemis”, Francesco Cimino passa ai domiciliari - La decisione del Gip (che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Luigi Luppino) per incompatibilità dell’uomo con il regime carcerario ... 🔗corrieredellacalabria.it

Elezioni Lamezia, denunciate irregolarità per “Calabria Azzurra” - La firma di un delegato di "Era Ora", a sostegno di Doris Lo Moro, comparirebbe tra i sottoscrittori della lista che sostiene Murone ... 🔗corrieredellacalabria.it